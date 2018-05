Linnansaaressa vietetään Suomen lipun 100-vuotisjuhlaa – saareen tulee uusi, korkea lipputanko

Suomen lippu täyttää sata vuotta sunnuntaina 27. toukokuuta. Oulussa tapahtumaa juhlistetaan ottamalla käyttöön uusi lipputanko ja Suomen lippu Linnansaaressa.

Linnansaaressa pidetään avoin kansalaisjuhla sunnuntaina kello 11.30.

Oulun kaupungille on tullut useita aloitteita siitä, että Linnansaaressa pitäisi olla Suomen lippu. Nyt käyttöön otettava uusi lipputanko on 18 metriä korkea. Se on Oulun korkeimpia, ellei jopa korkein. Lipputanko sijaitsee keskeisellä paikalla Linnansaaren kärjessä.



Tilaisuudessa kuullaan musiikkia ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hännisen puhe.