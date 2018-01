Linnanmaan yhteiskampus etenee, alueelle kehitetään yritysaluetta - havainnekuviin piirretty myös raitiovaunurata

Oulun Linnanmaalla rakennetaan parhaillaan Oulun yliopistolle ja Oulun ammattikorkeakoululle yhteistä kampusta. Sen on määrä valmistua vuonna 2020, jolloin valtaosa Oulun ammattikorkeakoulun toiminnasta muuttaa Linnanmaalle.

Hanke on edennyt suunnitellusti, ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy (SYK) kertoo nyt ryhtyvänsä myös kehittämään Linnanmaalle yritysaluetta yliopistolta vapautuviin tiloihin.

Linnanmaalle aiotaan peruskorjata osana hanketta moderneja tiloja yrityksille ja yhteiskäyttöisiä tiloja yliopisto-yritysyhteistyölle.

SYK julkaisi torstaina myös havainnekuvan alueen uudistamisesta. Siihen on piirretty myös paljon keskustelua herättänyt Oulun raitiovaunuradan linjaus evästettynä tekstillä "ratikkavaraus".

10 000 neliötä tilaa yritysalueella

SYK kertoo muokkaavansa yritysaluetta yliopistolta vapautuneisiin, noin 10 000 neliön tiloihin kampuksen lounaiskulmassa.

Ajatus on, että yritykset lisäävät alueen vetovoimaisuutta ja edistävät yritysten ja oppilaitosten välistä yhteistyötä.



– Kokemuksemme mukaan yritysten tulo kampukselle hyödyttää sekä oppilaitoksia että yrityksiä. Muun muassa Tampereen Hervannan-kampuksen Kampusareenalla on vain parissa vuodessa syntynyt monta menestystarinaa, ja tilojen kysyntä on ollut erittäin vilkasta. Linnanmaallakin on tämänkaltaiselle tilalle suuri tarve, sanoo SYK:n kampuskehitys- ja markkinointijohtaja Juha Uotila yhtiön tiedotteessa.

Myös Oamk:n johdossa ollaan tyytyväisiä hankkeen etenemiseen.

– Opiskelijat ja henkilökunta ovat olleet mukana alusta alkaen suunnittelijoiden kanssa miettimässä, millaisissa tiloissa tulevaisuudessa opiskellaan ja työskennellään. Kaiken suunnittelun tulee mielestäni tähdätä siihen, miten uudet tilat parantavat opiskelun ja oppimisen sujuvoittamista ja joustavoittamista, sanoo rehtori Jouko Paaso.

800 uutta paikkaa lounasruokailijoille

SYK:n mukaan kampuksen keskellä sijaitsevia yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteiseen käyttöön tulevia tiloja uudistetaan kasvavan opiskelijamäärän tarpeisiin.

Kampukselle tarvitaan yli 800 uutta lounasruokailupaikkaa sekä tilaa opiskeluun ja erilaisille tapahtumille. Uutta ravintola-, opiskelu-, seminaari- ja juhlatilaa suunnitellaan eläinmuseolta vapautuviin tiloihin.



Tilojen suunnittelu käynnistyi keväällä 2017. Tilojen suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien tarpeet SYK:n osallistavan suunnitteluprosessin mukaisesti. Suunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy. Pääsuunnittelija on Matti Mastosalo.

Yliopiston tilojen rakennustyöt alkoivat syksyllä, ja ammattikorkeakoulun tilojen rakentaminen käynnistyy kevättalvella 2018.