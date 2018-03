Linnanmaalla valmistaudutaan valtavaan remonttiin, ammattikorkeakoulu tulee kampukselle 2020

Mielenkiintoinen kehitys Linnanmaalla. Lajusen rehtorikaudella yliopistolle rakennettiin hurjasti uuttaa tilaa tilanpuutteeseen vedoten. Nyt Niinimäen rehtorikaudella rekennettuihin tiloihin on tullut ja tulee lisää hehtaarikaupalla muita vuokralaisia. Yliopiston tilat pienenvät aika tavalla. Remonttien vuoksi vuokrataso on kuitenkin kohonnut niin, että jopa pienempien tilojen vuokranmaksussa on haasteita. Esimerkiksi Arkkitehtikoululla ei ole varaa maksaa vasta rempattujen tilojen vuokraa, joten osa tiloista laitetaankin muuhun käyttöön.

Onkohan yliopiston (resurssien) johtaminen ihan kunnossa?