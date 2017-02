Liminka juhlii merkkivuotta festareilla ja oopperalla

Limingan ja liminkalaisten vuosi täyttyy tapahtumista, kun kunta täyttää tänä vuonna 540 vuotta. Merkkivuosi huomioidaan kunnassa erityisesti kulttuurin, liikunnan ja luonnon tapahtumissa.



Kesä–heinäkuun vaihteessa Limingassa järjestetään ensimmäistä kertaa SunFestival.



Festivaali alkaa perjantaina 30. kesäkuuta, jolloin Limingan jäähallin lavalle nousevat laulaja-lauluntekijä Vilma Alina, rap-artisti Mäkki ja laulaja-lauluntekijä Arttu ”Mökkitie” Wiskari.



Lauantaina 1. heinäkuuta ovat vuorossa laulaja-lauluntekijä, näyttelijä Sanni, muusikko Anssi Kela, oululainen pop-rockia soittava Tuohimaa Band sekä Gambler.



Gambler on pitkän linjan liminkalainen bändi, jonka ensimmäinen aktiivinen kausi ajoittuu vuosiin 1975–1982. Uusi tuleminen Gamblerilla alkoi vuonna 2008.

Ooppera museoalueella



Limingassa juhlavuoden päähuomio kohdistuu Abrahamin pidot -oopperaan, jonka esitykset ovat vanhan Limingan museoalueella 10.–19. elokuuta.



Oopperan on säveltänyt Jukka Linkola ja sen ohjaa liminkalainen Helena Tornberg.



Ooppera on yksi Suomi 100 -juhlavuoden päätapahtumista Pohjois-Pohjanmaalla.



Limingan juhlavuosi starttaa 24. helmikuuta paikallisten yrittäjien Naistenillalla Sarvelan salissa. Heti perään lauantaina Rantakylässä on perheliikuntatapahtuma.



Lintukuvia Liminganlahdella



Huhtikuun 22. päivä Liminganlahden ystävät järjestää perinteisen Lintukuvafestivaalin. Suomen luonnon päivää juhlistetaan Liminganlahdella 26.–28. elokuuta.



Juhlavuoden pääjuhla on lokakuun 8. päivä Sarvelan salissa. Pääjuhlan tarkempi ohjelma julkistetaan vasta syksyllä.



Limingan juhlavuoteen on muita tapahtumia listattu kaiken kaikkiaan parisenkymmentä, esimerkiksi 4. maaliskuuta Suurpetojen jäljillä -seminaari Liminganlahdella sekä perinteiden viikateniiton MM-kisa 1. heinäkuuta.