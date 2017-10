Limingantien puut harmittavat kauppiaita – puun poisto maksaa maltaita

Oulussa on 38 000 katupuuta. Mitä isompi puu, sitä arvokkaampi, kertoo kaupunginpuutarhuri.

Limingantien puut harmittavat liikkeenharjoittajia. Ongelmana on se, että yritysten mainoksia tuskin huomaa puilta.

– Siinä on koivuja pitkä rivi. Minkälaisen siivon ne aiheuttavat asvalttipihalla! Kyllä asiassa pitäisi mennä liikekiinteistö edellä niin, että liikkeet näkyvät. Nehän ovat se elinvoima siellä, sanoo Joutsensillan kupeessa toimivan uuden liikekiinteistön vuokranantajan Movitek Oy:n projektipäällikkö Matti Viitala.

Alasintien yritysten mainokset on asennettu kaupunkibulevardia somistavien poppelien takia alas. Ylempänä kyltit jäisivät vielä enemmän varjoon.

– Vuokralaisten kanssa on hämmästelty sitä, että muuten olisi hyvä näkyvyys.

Kiinteistö, jonka seinustalla mainostavat muun muassa Kesko ja Laakkonen, on jo lähes vuokrattu täyteen. Viitalan mukaan kakkosvaihe voitaneen aloittaa ensi keväänä.



Kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkisen korviin ei ole kiirinyt viime aikoina Oulussa valitusta puista, jotka haittaisivat yritysten näkyvyyttä katu- tai puistoalueella.

Puista valitetaan Pulkkisen mukaan ylipäänsä aniharvoin näkyvyyden takia.

– Yleensä ollaan käyty katselmoimassa ja on päästy jonkinlaiseen kompromissiratkaisuun toimijoiden kanssa. Monesti on päädytty oksien leikkaamiseen niin, että on saatu näkymiä auki, Pulkkinen kertoo.