Liminganlahden luontokeskus täytti 30 vuotta – keskus on tärkeä seudullinen luontokohde

Liminganlahden luontokeskuksessa oli sunnuntaina syytä tarjota vierailijoille mansikkakermakakkua ja kahvit. Luontokeskus on toiminut tasan 30 vuotta.

– 6. toukokuuta 1988 olivat ensimmäisen opastuskeskuksen vihkiäiset, kertoo metsähallituksen luontokeskuksen hoitaja Ulla Matturi. Matturi oli mukana jo 30 vuotta sitten, kun WWF pisti pystyyn luontokeskuksen.

Metsähallituksen luontokeskuksen hoitaja Ulla Matturi tuntee Liminganlahden ja sen, mitä lahdella on annettavaa vierailijoille. KUVA: Jarmo Kontiainen

– Liminganlahtea uhkasivat tuolloin kuivatukset. Lahti oli määrä laittaa pelloiksi.

– WWF oli järjestönä edellä aikaansa. Se neuvotteli kunnan kanssa, että paikallisille ja matkailijoille perustettaisiin kosteikkoalueen luontokeskus.

Limingan kunta on nähnyt luontokeskuksen tärkeäksi. Niinpä tyrnäväläiset arkkitehdit Maija Niemelä ja Pentti Myllymäki suunnittelivat nykyisen keskuksen vuonna 1998, Matturi kertoo.

– Limingan kunta omistaa keskuksen nykyiset rakennukset. Tässä on ollut yrittäjää, Luovin opetusta, välillä keskus on ollut suljettuna. On ollut ala- ja ylämäkeä.

– Liminganlahti on päässyt EU:n Natura 2000 -alueeksi. Kyse on merkittävästä lintujen pesimä- ja muuttolevähdysalueesta.

KUVA: Jarmo Kontiainen

Uusimmaksi käännekohdaksi Ulla Matturi listaa vuoden 2008, jolloin perustettiin Liminganlahden ystävät ry. Yhdistyksessä olivat mukana kunta, silloinen ympäristökeskus, luontomatkailijat ja paikalliset maanviljelijät.

– Metsähallitus sai tavallaan yhdistykseltä kutsun tulla Liminganlahdelle. Luontokeskuksesta tuli merkittävä kosteikkokeskus, joka kuuluu kansainväliseen Ramsar-kosteikkosopimukseen. Samalla järjestyi myös rahoitus.

Matturi uskoo, että Liminganlahti olisi kansallispuisto, jos alueen maanomistus ei olisi pääosin yksityistä.

Vuonna 2012 avattu laajennusosa on tuplannut luontokeskuksen vierasmäärän. Tuolloin tehtiin kävijäennätys 56 000 vierailua. Viime vuonna käyntikertoja listattiin 51 000.

