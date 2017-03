Limingan työllistämistoimet tepsineen, yhä useampi saanut töitä

Liminka kertoo työllisyyden parantuneen kunnassa huomattavasti. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Limingassa tammikuun lopussa 9,6 prosenttia, mikä oli koko Pohjois-Pohjanmaan alueen toiseksi alhaisin. Oulussa vastaava prosentti oli 16,5.

Limingan mukaan työllisyyden parantuminen on seurausta työllisyyspalveluihin panostamisesta. Kunnassa on kaksi pajatoimintaa järjestävää tahoa. Meneillään on myös yrityksille rekrytointipalveluja tarjoava HUB-hanke, jonka kautta työ- ja työkokeilupaikka on löytynyt noin 60 työnhakijalle. Osa on ohjattu muihin työllistämisen palveluihin ja koulutuksiin. Oppisopimustyösuhteisiin on työllistetty noin 10 henkilöä.

HUB:ssa käytössä on niin sanottu yhden luukun työllistämismalli, jolloin yhteistyö eri hallintojen välillä sujuu jouhevasti ja mahdollisimman pienellä byrokratialla.

Limingan kunta kertoo Kelan työmarkkinatukien takaisinperintämaksujen pienentyneen vuodessa yli 25 prosenttia eli reilut 81 000 euroa. Myös kunnan maksamien toimeentulo- ja sosiaalitukien määrät ovat pienentyneet parantuneen työllisyyden myötä.