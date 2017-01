Liikennevaloihin voi nyt vaikuttaa – kansalaiset saavat esittää parannusehdotuksia

Oulun seudun liikennevalojärjestelmän yleissuunnitelma tehdään uusiksi. Nykyinen yleissuunnitelma on vuodelta 2006. Kansalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmaan vastaamalla tänään torstaina avattavaan nettikyselyyn, jossa voi antaa palautteensa liikennevalojen toimivuudesta ja puutteista.

Kyselyssä voidaan kertoa mikä tahansa liikennevaloihin liittyvä ongelmakohta, esimerkiksi liittymä tai katujakso, joiden toiminta ei tyydytä.

Vastauksen voi antaa kenen tahansa näkökulmasta, esimerkiksi autoilijan, kävelijän, pyöräilijän, mopoilijan tai moottoripyöräilijän. Periaatteessa yksittäinenkin palaute yhdestä ongelmapaikasta voi saada aikaan muutoksen, jos se katsotaan järkeväksi.

– Nykyisessä suunnitelmassa määritettiin toimet, jotka pitää toteuttaa vuoteen 2020 mennessä. Se on pääsääntöisesti tehty. Kumpusi tarve päivittää liikennevalojen yleissuunnitelma, kertoo liikenneinsinööri Erkki Malo Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista.

Yksi käytännön uudistus oli joukkoliikenteen etuusjärjestelmä. Se tarkoittaa, että joukkoliikenteen linja-autot saavat kaikissa reitin liikennevaloissa vihreän, jos ne ovat aikataulusta myöhässä.

– Liikennevalojen toimintaperiaatteita määritettiin esimerkiksi siltä kannalta, milloin kävelijöiden ja pyöräilijöiden tarvitsee pyytää suojatievalo vihreäksi painonappia painamalla, ja milloin vihreät syttyvät automaattisesti samansuuntaisen autoliikenteen mukaan.

Juuri suojateiden valo-ohjauksesta tulee palautetta ihmisiltä.

– He toivovat, että nappia ei tarvitsisi painaa, Malo kertoo.

Hyvin yleinen palaute on myös vihreä aalto ja niiden toimivuus.

Odotteluaikaa lyhyemmäksi

Vaikka liikennevalot ovat kehittyneet paljon, Oulussa on edelleen paljon valoristeyksiä, joissa liikennevalojen toiminta koetaan kömpelöksi. Joissakin tilanteissa voidaan joutua odottamaan punaisilla pitkiä aikoja, vaikka lähimailla ei ole liikennettä lainkaan.

– Kyllä tällaiseen on tarkoitus tulla muutoksia. Nykyinen liikennevalojen keskusjärjestelmä mahdollistaa taas uusia asioita. Ohjelmien valinta-aikataulut suunnitellaan palvelemaan tiettyjä liikennetilanteita mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi keskustaan sisääntuloväylillä on vihreän aallon yhteenkytkentäjaksoja. Ohjelmien valinnoissa ja ajankohdissa on tarkistamisen paikkoja. Niihinkin yleissuunnitelmassa haetaan vastauksia, Malo arvioi.

Poikkimaantien silta helpotti ruuhkia muun muassa Oulunsuuntieltä Erkkolan sillan suuntaan menevillä. Sitä vastoin reitti Lintulammentietä Poikkimaantien kautta Hiukkavaaran suuntaan tai Pohjantielle on entistä tukkoisempi.

Tämän kaltaisia ruuhkia on Malon mukaan vaikea yrittää purkaa pelkästään liikennevalojen avulla, koska liikennettä tulee paljon monelta eri suunnalta.

– Kohteissa haetaan aina tasapainoa ja autoilijoiden tasapuolista kohtelua. Poikkimaantien ruuhkautumisen purkaminen vaatisi suurempia tienparannustoimia. Liikennevaloilla ruuhkia voidaan koettaa helpottaa esimerkiksi mainitulla vihreän aallon uudelleen ajoittamisella, Malo sanoo.

Uusi yleissuunnitelma käsittää työn tilaajien ylläpidossa olevat liikennevalot Oulun seudulla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Sen tavoitevuosi on 2025.