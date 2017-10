Liikennemerkein osoitettu läpiajokielto ei tehonnut – Iinatintie katkaistiin ajoneuvoliikenteeltä

Kalevaan yhteyttä ottanut henkilö ihmettelee, miksi Iinatintie on katkaistu nyt lopullisesti. Pari vuotta sitten läpiajo Iinatintien kautta kiellettiin liikennemerkein.

Aiemmin läpiajo Iinatin ja Kaakkurin kaupunginosien välillä kiellettiin liikennemerkeillä. Se ei kuitenkaan riittänyt hillitsemään läpiajoa. KUVA: Saija Ollanketo

Miksi Iinatintien liikenne katkaistiin, Iinatintien tiekunnan toimitsijamies Timo Haaraniemi?

– Iinatintien vaarallisuuden vuoksi Oulu–Kontiomäki-rataosuuden perusparannushankkeen yhteydessä päätimme yhteistyössä Liikenneviraston kanssa tasoristeyksen muuttamisesta kevyen liikenteen tasoristeykseksi. Sillä saadaan samalla parannettua kevyen liikenteen turvallisuutta kyseisellä tieosuudella.

Läpiajokielto ei ilmeisesti riittänyt?

– Ei sillä käytännössä ollut kuin yllyttävä vaikutus. Mistään muusta ei ole kysymys kuin ihmisten välinpitämättömyydestä. Nopeudet olivat tiellä niin älyttömän suuria, että turvallisuus on todella iso asia niin kevyelle liikenteelle kuin pihoista tielle tuleville lapsille.

– Tilanne on meille tien varrella asuville siinä mielessä hankala, että me yksityisinä ihmisinä olemme joutuneet osallistumaan jatkuvasti kustannuksiin, joita tienpidosta tulee. Kuitenkin 99 prosenttia autoilijoista on muita kuin tienpitovelvollisia. Turvallisuus on se ykkösasia, johon on pitänyt puuttua.