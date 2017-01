Lentokentäntien suunnitelmat esillä Oulunsalossa, selvityksessä mukana nelikaistainen tieosuus

Lentokentäntien suunnitelmaluonnosta esitellään Oulunsalossa pidettävässä yleisötilaisuudessa keskiviikkona.

Suunnitelmassa on kiinnitetty huomiota Hailuodontien ja Pohjantien rampin väliseen tieosuuteen. Siinä on tutkittu muun muassa Lentokentäntien leventämistä osittain nelikaistaiseksi sekä liittymien parantamista. Vaihtoehdoissa on huomioitu myös kevyt liikenne, joukkoliikenne ja melusuojaus.

Suunnittelutyön tarkoituksena on parantaa Lentokentäntien liikenteen sujuvuutta.

Lentokentäntien suunnitelman laatimisessa ovat olleet mukana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Oulun kaupunki ja Kempeleen kunta.

Yleisötilaisuus pidetään Oulunsalon yhteisötalon valtuustosalissa 25. tammikuuta kello 17.30–19.00. Osoite on Kauppiaantie 5.

Lentokentäntien kehittämisselvityksen tulokset julkaistaan raportissa, joka valmistuu myöhemmin keväällä.