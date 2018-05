Lenkille ja roskat pois maasta – Simo Koskinen tekee Oulussa roskaamisen vastaista työtä

Suomessa roskaamisen vastainen toiminta on kasvattanut suosiotaan viime vuosien aikana.

Vapaaehtoisen roskienkeräämisen suosio kasvaa. Siivoustempausten lisäksi Oulussa käynnistellään roskajuoksutoimintaa, jossa lenkkeilijät siistivät juoksureittejään.

Oulussa roskaamisen vastaista työtä tekee tunnetuksi Simo Koskinen, joka jakaa sosiaalisessa mediassa kuvia roskienkeruutempauksistaan.

Ajatus roskia vastaan taistelemisesta muotoutui toissa syksynä Nuorkauppakamarien maailmankokouksessa Quebecissä, jossa Simo Koskinen tutustui World Clean-up Day 2018 -projektiin.

Syyskuussa järjestettävä kansainvälinen siivoustapahtuma haastaa ihmiset toimimaan ympäristön hyväksi. Koskinen toimii tapahtuman projektipäällikkönä Suomessa.

– Yksin ei pysty maailmaa siivoamaan, mutta jokainen pystyy huolehtimaan edes omasta osuudestaan.

Suomessa ongelmana on roskasokeus. Ajattelemme, että Suomi on puhdas maa eikä roskaaminen ole täällä ongelma. Koskinen haluaa toiminnallaan saada suomalaiset ymmärtämään roskan määrän maassamme.

Pääasiassa Koskinen saa toiminnastaan positiivista palautetta, mutta välillä hän kohtaa välinpitämättömyyttä.

Jotkut vetoavat siihen, ettei Kiinassakaan kierrätetä, joten ei meidänkään tarvitse.

– Länsimailla on tässä peiliin katsomisen paikka. Tilaamme Kiinasta halpaa tavaraa, jonka tekeminen tuottaa sinne jätettä. Siellä on siis meidänkin roskiamme.

Toukokuun alussa Koskinen perusti Instagramissa Trash Hero Finland -käyttäjätilin, jolla hän levittää tietoa tempauksistaan ja roskaamisen yleisyydestä Suomessa.

Ihmisten aktiivisuus roskaamistaistelussa lisääntyy sitä mukaan, kun he tulevat tietoisiksi ongelmasta.

– Yritän saada esimerkiksi bloggaajia ja julkkiksia mukaan syyskuun siivouspäivään. Sanoma leviää, kun ihmiset haastavat toisiaan mukaan.

Koskinen on ollut mukana perustamassa Plogging Finland -yhteisöä, jossa ihmiset jakavat kuvia lenkillä keräämistään jätesaaliista.

Ruotsista lähtöisin oleva plogging muodostuu sanoista jogging eli juoksu ja plocka upp eli noukkia.

Koskinen on ollut mukana perustamassa Plogging Finland -yhteisöä, jossa ihmiset jakavat kuvia lenkillä keräämistään jätesaaliista. KUVA: Pekka Peura

Oulussa lenkkejä järjestää Facebook-yhteisö Oulu Plogging, jonka on perustanut Jussi Isoaho. Toiminta on vielä alkuvaiheessa, mutta palautetta ja kiitoksia on kuulunut satunnaisilta ohikulkijoiltakin.

– Aika on oikea, koska ympäristöasioista puhutaan paljon. Monille on kuitenkin iso kynnys alkaa oikeasti toimimaan. Toivottavasti se kynnys madaltuisi vaikka tällä tavalla.

Roskajuoksu on innostanut Oulun Pyrinnön 11–13-vuotiaista lapsista koostuvan Tähtiryhmän aloittamaan roskaverkan eli alkuverryttelyn roskia poimimalla.

Ryhmän valmentaja Hanna Uusitalo kuuli ploggingista ja sai idean, että ympäristöarvojen ja lasten liikunnan yhdistäminen voisi kiinnostaa sponsoreita.

– Ympäristökasvatus on tärkeä osa roskaverkkaa.

Ensi viikon tiistaina roskia kerätään Lions-Clubin I-piirin haasteen innostamana. Nyt siivotaan! -tapahtuma keräsi viime vuonna yli 4 000 osallistujaa. Tänä vuonna määrän odotetaan kasvavan tuhannella.

– Tiedän, että se menee rikki, koska pelkästään Kiimingissä kaikki koulut ja päiväkodit ovat jo mukana, piirin jäsenjohtaja Eija Tuomaala kertoo.

Järjestölle esimerkin näyttäminen on tärkeää, koska sen voimalla saadaan aikaan muutos. Lionsit ovat tehneet siivoustyötä kymmenisen vuoden ajan.

– Itse pitää olla esimerkkinä eikä vain puhua. Meidän aluepiiri on johtoa myöten mukana siivouksessa.

Ympäristöasiat ovat yksi Lions-Clubin arvoista. Siivoustapahtuma opettaa lapsia kunnioittamaan luontoa.

Viime vuoden tapahtuman jälkeen vanhemmilta on tullut kiitosta, kuinka tapahtuma on vaikuttanut lapsiin. Osa lapsista kerää näkemiään roskia oma-aloitteisesti. Eräs lapsi puolestaan muistutti vanhempaansa, ettei autosta saa heittää roskia.

– Aktiivisuus näissä ympäristöasioissa on kasvanut ja ihmiset ovat kiinnostuneita aiheesta, kun niistä on nyt puhuttu enemmän.