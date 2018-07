Lemmikeistä kertova tarra ovessa auttaa pelastajia – kotiaan suojelevasta koirasta kannattaa aina ilmoittaa

Tulipalon tai sairaskohtauksen sattuessa pelastushenkilökunnan on päästävä asuntoon nopeasti. Välillä vastassa saattaa olla omistajan lemmikki, joka pelastushenkilökunnan on huomioitava. Tarra ovessa voi varoittaa vihaisesta koirasta ja toisaalta auttaa löytämään sohvan alle mönkineen kanin.

Riskienhallintapäällikkö Tomi Honkakunnas Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta suosittelee lemmikkien omistajia ilmoittamaan asunnosta olevasta lemmikistä tarralla.

– Pelastuslaitokselta saa "Huoneistossa kotieläimiä" -tarran, jonka voi kiinnittää asunnon oveen. Se on hyvä tapa, muttei mitenkään pakollinen, Honkakunnas sanoo.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella on lemmikeistä kertovia tarroja jaossa. Tarran saa ilmaiseksi pyytämällä. Honkakunnas muistuttaa, ettei kyseessä ole mikään virallinen tarra, eikä mikään taho velvoita ilmoittamaan lemmikeistä.

– Helpoiten tarran saa, kun soittaa palotarkastajalle ja pyytää tarraa ja sopii noutavansa sen paloasemalta. Jos matka asemalle on pitkä, niin voidaan se tarvittaessa postittaakin.

– Mutta omistaja voi myös itse kirjoittaa paperille, että huoneistossa on kotieläimiä ja kontaktoida sen oveen. Se ajaa saman asian, Honkakunnas toteaa.

Koirasta kannattaa ilmoittaa

Palomestari Arssi Heiskasen mukaan tarra helpottaa pelastushenkilökunnan työtä. Heiskasen mukaan olisi hyvä tietää lisäksi, mitä eläimiä asunnossa on.

– Lähinnä jos asunnossa on eläin, joka puolustaa reviiriään ja itseään, niin siitä on hyvä ilmoittaa työturvallisuussyistä. Voi esimerkiksi olla, että omistaja on tupertunut sairaskohtauksen vuoksi ja vastassa on vihainen koira, joka ei laske pelastajia asuntoon, Heiskanen kertoo.

Myös Honkakunnas suosittaa omistajia ilmoittamaan koirista. Hänen mukaansa tarra helpottaa myös ensihoitajien työtä. Koira saattaa esimerkiksi ymmärtää ensihoitotilanteen väärin ja alkaa puolustamaan omistajaansa.

– Jos asunnossa on iso ja vihainen koira ja ovi joudutaan murtamaan, niin saattaa olla, että koira hyökkää kimppuun. Se on työturvallisuusriski. Näissä tapauksissa asiasta on hyvä ilmoittaa "Varokaa koiraa" -tarralla, Honkakunnas sanoo.

Heiskasen mukaan tieto asunnosta olevista eläimistä auttaa myös löytämään ne paremmin.

– Lemmikkejä on monenlaisia. Joillain on käärme ja joillain pieni jyrsijä. Pelastajan on hyvä tietää, onko eläin mahdollisesti pieni ja sellainen, joka on hiljaa sängyn alla piilossa. Hamsterin tai kissan etsintä on erilaista, kuin ison koiran, Heiskanen toteaa.

– Kaikki asunnot kierretään huolellisesti läpi, oli tarraa tai ei. Mutta jos meillä on tieto, että huoneistossa vipeltää kani, niin sitä osataan etsiä heti tarkemmin, Honkakunnas sanoo.

Lemmikit jäävät harvoin pelastamatta

Heiskasen ja Honkakunnaksen mukaan ilman tarraakin pärjää. Asunnot tarkastetaan palojen yhteydessä aina huolellisesti.

– On epätodennäköistä, että lemmikit jäisivät asuntoon mennessä huomioimatta. Huoneistossa voi olla pieniä lapsiakin. Asunnot täytyy aina tarkastaa huolellisesti, Honkakunnas sanoo.

Tarra kannattaa sijoittaa ulko-oveen. Varsinaisella paikalla ei ole Honkakunnaksen tai Heiskasen mielestä väliä, kunhan se on näkyvällä paikalla.

– Ulko-ovessa kahvan tai lukon vieressä on paras paikka. Jos asunnon ovi joudutaan murtamaan, niin kahvan tai lukon vierestä tarran huomaa parhaiten, Heiskanen sanoo.