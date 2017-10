Lelu-Tapuli käynnisti loppuunmyynnin Oulussa Torikadulla syyskuun lopussa. Toimitusjohtaja Ari Puhakan mukaan lelukaupan toiminta on päättymässä.

- Liike on tosin myynnissä, eli jos löytyy sopiva ostaja, niin tilanne voi muuttua. Tämänhetkinen tilanne on kuitenkin se, että myydään tavarat loppuun ja pistetään sitten liike kiinni, Puhakka sanoo.

Puhakka on jäämässä eläkkeelle eikä hän löytänyt sanojensa mukaan toiminnalle jatkajaa. Tällä hetkellä Lelu-Tapulissa on kaksi työntekijää ja enimmillään liikkeellä on ollut kahdeksan työntekijää. Liikkeitä on ollut keskustan lisäksi Haukiputaalla, Zeppeliinissä Kempeleessä, Kemissä ja Lahdessa.

Puhakan mukaan lelukaupan toiminta vaikeutui, kun Stockmann sulki tavaratalonsa Oulussa.

- Sen jälkeen, kun Stockmann lopetti, asiakkaat hävisivät näiltä nurkilta. Niin kauan, kuin Stockmannin tilalla ei ole ketään, niin yrittäjän on vaikea toimia siinä, Puhakka sanoo.

Puhakan mukaan kivijalkaliikkeen toiminta sinänsä ei kärsinyt esimerkiksi nettikaupasta. Lelu-Tapulilla on myös verkkokauppa kivijalkaliikkeen lisäksi.

- Pikkuauto tai nukke kädessä on niin konkreettinen juttu, että ei minusta nettikauppa ole sinänsä ollut ongelma. Hinnassakin pystyy keskimäärin kilpailemaan. Toki kivijalkaliikkeestä löytyy kalliimpia yksittäisiä tuotteita, mutta jos laskee nettikaupasta ostetun lelun hintaan mukaan toimituskulut, niin ei meilä yleensä ole ollut sen kalliimpaa.

Puhakan mukaan loppuunmyynti jatkuu siihen asti, kun tavaraa riittää.

- Katsotaan kuun vaihteessa, ovatko hyllyt tyhjät, vai jatketaanko vielä marraskuun loppuun.