Latujen ja kenttien ylläpito tuli kalliiksi Tyrnävällä, lainvoimaisesta päätöksestä valitettiin

Tyrnävän kunta kilpailutti vuonna 2013 kunnan luistelukenttien ja hiihtolatujen ylläpidon. Kunta sai kaksi tarjousta ja teki ratkaisunsa. Päätös sai lainvoiman, mutta kaksi kuukautta tämän jälkeen hävinnyt yrittäjä valitti kuitenkin päätöksestä. Valittajan mielestä osallistujat eivät olleet tasa-arvoisessa asemassa.



Hävinnyt yrittäjä haki korvausta käräjäoikeudesta, joka lähti tulkitsemaan hankintapäätöksen laillisuutta. Sen tulkinta kuuluisi kunnan mukaan markkinaoikeuden, ei käräjäoikeuden toimivaltaan.



Käräjäoikeus tuomitsi kunnan 90 000 euron korvauksiin. Käräjäoikeusvaiheessa kunta ei tuonut esiin, että asiasta oli valitettu kaksi kuukautta myöhässä.



Kunta valitti Rovaniemen hovioikeuteen, joka piti käräjäoikeuden päätöksen voimassa. Kunta vetosi tässä vaiheessa valituksen myöhäisyyteen, mutta hovioikeus totesi, ettei käsittelyyn voi nostaa uusia perusteita.



Tyrnävän kunta haki valituslupaa vielä korkeimpaan oikeuteen, mutta sitä ei myönnetty.



Kun myös oikeudenkäyntikulut jäivät kunnan maksettavaksi, Tyrnävälle tullut lasku nousi yli 100 000 euroon.



Oliko käräjäoikeus oikea taho ratkaisemaan asiaa, yliopistonlehtori Kristian Siikavirta Vaasan yliopiston julkisoikeuden yksiköstä?



– Kun on kyse vahingonkorvauksesta, joka aiheutuu hankintalain rikkomisesta, toimivaltainen tuomioistuin on alioikeus eli käräjäoikeus. Tämä on hankintalaissa selvästi sanottu.



Käräjäoikeus määräsi korvauksen koko hankinnan arvon mukaan, ei esimerkiksi menetetyn katteen mukaan. Onko tällainen linja yleinen?



– Tämä kuulostaa kummalliselta, mutta oikeuden päätöstä näkemättä on vaikea ottaa tarkemmin kantaa.