Lassinkallion koulu jää asuntojen alle, punatiilinen rakennus puretaan

Tuirassa sijaitsevan Lassinkallion koulun alueen asemakaavaa muutettiin Oulun valtuustossa niin, että punatiilinen koulu puretaan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja.

Koulun tontille voi sijoittua viisi kahdeksankerroksista asuinkerrostaloa, joiden yhteinen kerrosala on 15 150 neliömetriä.

Kaarretien puolelle voidaan rakentaa vielä päiväkoti. Lisäksi kortteliin on varattu 1 000 talousrakennuksille.

Suunnitelmissa on 280 asuntoa, joiden keskipinta-ala on 53 neliömetriä. Asukaita kortteliin tulee noin 420. Autopaikkoja on varattu 208 kappaletta.

Purettava Lassinkallion koulu valmistui vuonna 1964 ja sitä on laajennettu pariin otteeseen. Koululla toimi myös kansalaisopisto.