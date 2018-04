Lasaretin suunnitelmat täsmentyivät: Rakennukset madaltuivat ja turvallisuutta korostetaan

Kaikista kaunopuheisista sanakiekuroista huolimatta rakennus on liian korkea sijaintiinsa ja ympäristöönsä nähden. Neljä kerrtosta on se maksimi, jos todellakin on pakko rakentaa jokainen vapaa neliömetri Oulun alueella, ja sehän näyttää olevan. Ruuhkaista, ahdasta, valotonta, pakokaasuista Oulua ollaan rakentelemassa. Ihminen travitsee mielenterveyden ylläpitämiseksi tilaa, valoa, rauhaa ja luontoa.