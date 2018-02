Lapsilla hyvät nettiturvallisuustaidot – Tutkija: Myös lapsella on tarve ja oikeus yksityisyyteen

Vanhemmat ja opettajat ovat ulkona, kuin lumiukot lasten oikeudesta suojaan ja turvallisuuteen kasvaa lapsena leikkien, oppien ilman internetin valvomatonta törkymaailmaa.

Asiaan onneksi puuttui EU tietosuojauudistuksen puitteissa, koska unicef ym. lasten oikeuksisa ajavat jäävät jatkuvasti alakynteen tietämättömien aikuisten välinpitämättömyyden kasvaessa. On jo oikeustapauksia, joissa lapsi kasvettuaan ja ymmärrettyään vanhempiensa aiheuttaneen peruuttamattomia henkilötietoloukkauksia ovat vaatineet tuntuvia korvauksia vanhemmiltaan.

Tutkimustuloksia on jo useita, useilta vuosilta, joiden seurauksena esim. sivistyneimmissä kouluissa on tabletit kerätty pois ja palattu paperiin + kyniin huikeilla menestyksillä > oppimistuloksien, älykkyyden, kädentaitojen jne. lasku on saatu pysäytettyä, jopa takaisin nousemaan!

Valitettavasti suomessa ollaan nykyään täysin ulalla digiloikkineen, miten eri ikäisiä lapsia ja nuoria kasvatetaan, sekä milloin ollaan kypsiä, mediakriittisiä yksilöitä vapaaseen internetin hyödyntämiseen. Tilanne on valitettavasti "sokea taluttaa sokeaa" lähes kaikissa lapsiperheissä, päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Viranomaisten ja sisällötuottajien yleiset suositukset, ikäsuositukset ovat täysin merkityksettömiä em.