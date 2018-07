Mansikan aikainen sesonki etelämmässä tasaantui Oulun seudulle tyypilliseen ajankohtaan.

Kun eteläisimmässä Suomessa mansikan satokausi jo hiipuu, Oulun seudulla herkuttelu on vasta alussa.

Myös Siiran Mansikkatilalla Oulun Saviharjussa sesonki on juuri käynnistymässä. Aamupäivän auringossa pellolla kyykkii mansikkarivien välissä parisenkymmentä huivipäistä poimijaa.

– Kausi alkaa muutamasta laatikosta päivässä. Sesongin ollessa huipussaan saatamme myydä tuhannen kiloa päivässä, tilan isäntä Tapani Siira kertoo.

Etelä-Suomessa mansikkasesonki alkoi tänä vuonna jo juhannusviikolla, eli tavallista aikaisemmin. Oulun seudulla mansikka kuitenkin kypsyy täällä varsin tavanomaiseen aikaan.

– Kesäkuun viileys tasoitti kautta kyllä jonkin verran. Pohjoisessa ei enää juuri olla edellä, kertoo Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton toiminnanjohtaja Miika Ilomäki.

Viime päivien lämpö ja aurinko näkyy pelloilla muutaman päivän viiveellä.

– Kun on ollut viileää, mansikka kypsyy pikkuhiljaa. Sitten kun tulee helleaalto, siellä on hyvin paljon sellaista marjaa, joka on näitä kelejä odottanut ja poksahtaa kypsäksi, Tapani Siira kuvailee.

Kalevan tavoittamilla tiloilla viiden kilon mansikkalaatikon hinta vaihteli tiistaina 35:stä 38,80:een euroon. Itsepoimintaa näistä tiloista on toistaiseksi vain Runtin tilalla Ruukissa. Lisäksi utajärveläinen Mansikkafarmi Hepola kertoo Facebook-sivuillaan tarjoavansa itsepoimintamahdollisuutta.

– Kun kausi on vasta alkumetreillä, itsepoiminnalle on ollut toistaiseksi kysyntää enemmän kuin marjaa on vielä kypsänä. Kyllähän marjaa alkaa nyt tulla, kun lämmintä on luvassa, kertoo Eeva Runtti.