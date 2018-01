Oululainen, ilmaisia lähiliikuntapalveluja tarjoava Lähirähinä on laajentunut jo seitsemään kaupunginosaan. Toiminta on herättänyt kiinnostusta myös muualla Suomessa.

Vuonna 2016 Jalkapalloseura Herculeksen perustama Lähirähinä syntyi tarpeesta tarjota matalan kynnyksen liikuntaa lapsille ja vanhemmille ilman, että aina tarvitsisi kuskata jonnekin. Se järjestää liikuntatuokioita eri alueiden lähikouluilla tai -kentillä.

Lähirähinä-koordinaattori Timo Perälän mukaan tavoitteena on omaehtoinen liikunta ja perusliikuntataitojen rakentaminen vastapainona seurojen kilpaurheilutoiminnalle.

– Suuntaus on mennyt koko ajan semmoiseksi, että mennään paikasta A paikkaan B autolla harrastustoimintaan. Samaan aikaan lasten ja nuorten perusliikuntavalmiudet huononevat. Lähikoulujen kentät ovat tyhjillään, kun lapsia kuljetetaan treeneihin. Yhtälö on tajuton. Tähän halusimme muutosta, Perälä kertoo Lähirähinän synnyn taustoista.



Vapaaehtoisvoimin pyöritettävä lähiliikuntatoiminta lähti liikkeelle Lämsänjärven alueelta, jos se on laajentunut muun muassa Kaakkuriin, Toppilaan ja Hönttämäkeen.

Lasten ja aikuisten vapaamuotoisia liikuntatapahtumia järjestetään viikon mittaan yhteensä 13. Aluetta kohti niitä on yhdestä kolmeen kertaan viikossa.

Toiminta on vapaamuotoista ja rentoa. Yhdessä on pelattu niin pipolätkää kuin temppuiltu salissa. Välillä myös urheiluseurat ovat käyneet tekemässä lajiesittelyjä.

– Ajatus on, että jokainen tekee mitä huvittaa. Mukana on ollut pääsääntöisesti alakouluikäisiä ja heidän vanhempiaan, mutta toiminta on kaikille avointa ja ilmaista. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.

Oululainen Lähirähinä on herättänyt kiinnostusta Helsingissä, Jyväskylässä ja Raahessa.



– Kysyntää on, mutta katsotaan, miten se lähtee konkreettisesti liikkeelle, Timo Perälä sanoo.