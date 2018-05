Kysyimme, sopisiko ravintoloiden yhteinen patio kävelykadulle? – "Rotuaarin esiintymislavankin arvo nousisi"

Vapulta Oulun liikekeskuksen toiminnanjohtajana ja Oulun Narikan toimitusjohtajana aloittanut Jarmo Hagelberg heitti perjantain Kalevassa ilmoille ajatuksen ravintoloiden yhteisestä patiosta Rotuaarilla.

Miltä ajatus yhteisestä patiosta kuulostaa, Oluthuone Leskisen toimitusjohtaja Esa Hiltunen?

– En osaa sanoa, onko ajatus toteuttamiskelpoinen vai ei. Esimerkiksi kustannusten, tulojen ja vastuiden jakaminen ovat avoimia kysymyksiä. Kaikki kehitys on kuitenkin hyvästä keskustassa. Jos laitetaan sata ideaa, niin ehkä niistä muutama osoittautuu hyväksi ideaksi.

Onko yhteispatiossa ideaa, Cocktail Companyn ravintolapäällikkö Marko Tirkkonen?

– Eihän se välttämättä huono idea ole. Patio elävöittäisi varmaan Rotuaaria, kun ihmisten kulkeminen on muuttunut Valkean vuoksi. Tietenkin se, miten yhteinen patio käytännössä järjestyisi? Eli mihin patio tulisi ja olisiko eri ravintoloilla omat pisteet vai saisiko ravintoloista siirtyä sinne juomien kanssa?

Olisiko yhteispatiosta hyötyä, Cafe Bisketin yrittäjä Kimmo Kesälahti?

– Erilaisuutta se ainakin toisi, mutta en tiedä saataisiinko sillä lisäarvoa. Nykyistä miljöötä pitäisi muuttaa ja somistaa aika paljon. Nythän se on pelkkä kivinen aukio. Ei missään nimessä mikään pois suljettu ajatus, sillä varsinkin aukio on nyt hieman hukkakäytössä, kun suurin osa tapahtumista on Valkeassa.

– Useamman ravintolan hoitama ja pyörittämä patio toisi alueelle iloa, touhua ja puuhaa. Sitä kautta Rotuaarin esiintymislavankin arvo nousisi, kun siinä olisi yleisö valmiina.

Onko patioidea toteutettavissa lain puitteissa, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston alkoholitarkastaja Sari Korhonen?

– Uudistuneen alkoholilain mukaan yhteiset anniskelualueet ovat mahdollisia. Tulee mieleen, että mikä ravintoloista suostuisi vastaamaan anniskelualueen valvonnasta, sillä yhden anniskeluluvan haltijan on otettava vastuu. Patio on silti periaatteessa mahdollinen.