Kyselytutkimus: Oululaisten asukastyytyväisyys koheni, Kemissä vain 16 prosenttia suosittelisi asuinkuntaansa

"Kyselytutkimus tyytyväisyydestä". "Suomessa asuu onnellisimmat ihmiset" ja kaikkea muuta vastaavaa jolla saadaa mielikuva demokraattisesta ja oikeudenmukaisesta maasta samalla kun noin miljoona ihmistä elää köyhyydessä jossa he kokoajan yrittävät selvitä jokapäiväisestä toimeentuolostaan jolloin 500 -1500€/kk olevilla tuolóilla. Tällä propakandalla hallitaan ihmisiä ja taas hallitus on tekemässä "sosiaaliturvan uudistuksen" jolle ennestään kurjistetaan köyhien elämää. Intiassa sama asia tehdään uskonnon avulla, jolloin ihmiset kuuluu eri kasteihin. Köyhät ovat olleet pahoja ihmisiä edellisessä elämässä ja taas rikkaat hyviä ihmisiä ja siitä johtuu, että köyhien kuuluu olla köyhiä ja rikkailla on oikeus olla rikkaita