Kymppileiri keräsi ennätysmäärän 10-vuotiaita lapsia Rokualle – "Nämä lapset ovat parhaassa leiri-iässä"

Oulun seurakunta järjesti tällä viikolla perinteisen Kymppileirin Rokuan leirikeskuksessa. Leirille osallistui 370 lasta. Määrä on suurempi kuin koskaan aiemmin, vaikka 10-vuotiaiden ikäryhmä on viime vuosiin verrattuna pienentynyt.

Muutama kymmenen lasta jäi jopa ilman leiripaikkaa, koska resurssit eivät riittäneet ottaa yhtään enempää leiriläisiä. Leirijohtaja Pertti Putilan mukaan ensi vuonna leirin koko kasvaa, jotta kaikki halukkaat mahtuvat mukaan.

– Leirin suosio tuli meille yllätyksenä. Suosion kasvu johtunee siitä, että väki vetää väkeä. Lapset haluavat isoille leireille.

Leirin suuri suosio ei kuitenkaan ole seurakunnalle ongelma. Seurakunnassa tiedetään, että Kymppileiri on erityisen kiitollinen järjestäjilleen. Leirin järjestäjien mukaan 10-vuotias lapsi on siinä iässä, että hän haluaa kokeilla uusia asioita, mutta ymmärtää myös riskit. 10-vuotias yleensä kuuntelee ohjeita, on leikkisä ja rohkea.

– Nämä lapset ovat ihan parhaassa leiri-iässä. Parin vuoden päästä laululeikit eivät enää raikaa samalla tavalla, leirijohtaja tuumaa.

