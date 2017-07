Kuusisaari avattiin yleisölle – työ etenee aikataulussa

Kuusisaaren rakennustyömaata ympäröivät aidat otettiin pois perjantaiaamuna. Kunnostusurakka on viimeistelyä vaille valmis.

Ensi viikonloppuna järjestettävän Qstock-festivaalin jälkeen kaupungin työmiehet tekevät viimeiset istutustyöt.

– Olisimme voineet tehdä istutukset jo aiemmin, mutta lykkäsimme asiaa tietoisesti festivaalin jälkeiseen aikaan, sanoo kaupunginpuutarhuri Heikki Pulkkinen.

Tänä vuonna festivaalin järjestäminen on aiempaa helpompaa, sillä Kuusisaareen on rakennettu yhteensä seitsemän sähkönjakokeskusta ja kaksi muuntamoa. Aiempina vuosina sähköt on pitänyt vetää alueelle muualta.

Qstockin venuekoordinaattori Anna Lanas kiittää kaupungin työnjälkeä. Festivaalivieraille uudet puitteet näkyvät esimerkiksi vesipisteiden kasvaneena määränä.

– Olen iloinen, että kaupunki otti huomioon tapahtumanrakentajien ajatukset, vaikka alue on myös muussa käytössä, Lanas sanoo.