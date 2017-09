Kuusamontiellä Laanilassa sattui neljän auton peräänajo

Kyllä tämä Oululaisten ajeleminen on ihmeellistä. Ei ymmärretä nopeusrajoitusmerkkejä eikä sitä, että liikenteessä kun on kaksi tai useampi auto, tulee osata pitää turvavälit. Ajelin tuossa neljän aikaan Laanilan ja Raksilan välin. En ihmettele ollenkaan jos jatkuvasti peräänajoja tulee. Syytetään rampilta moottoritielletulijoita, kyllä siinä yhtä suuri syy on niissä kiilaajissa, jotka eivät millään voi höllentää kaasujalkaa, jotta pääsis väliin. Kolmas kaista kyseiselle välille ei vähennä nyky ajokulttuurilla yhtään onnettomuuksia. tosiaan poliisia siinä kaivattaisiin joskus valvomaan liikennettä ja liikennekuria.