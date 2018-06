Kuntaliitos vei vanhusten vessapaperit Haukiputaalla ja Kiimingissä

Paskapaperitkin viedään. Tässäkö on kiitos vanhuksien työstä? Käytäntöä muutettaessa ei tietenkään voi mitenkään ajatella, että sitä olisi yhdenmukaistettu toiseen suuntaan? No, säästäähän se tämäkin jatkossa attendojen jne. pussiin, kun sote tulee ja palvelut ostetaan. Siinä vaiheessa todetaan, että palvelutaso on kuin ennenkin. Jee! Ja veroparasiitit kiittävät. Hävetkää päättäjät!