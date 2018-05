Kuivuus on saanut eläimiä ahdinkoon – pihoille laitettavat vesikupit auttavat siilejä ja muita pikkueläimiä

Pitkään jatkunut kuiva kausi on ajanut siilit ja useat muut pikkueläimet ahdinkoon. Kuivuuden vuoksi eläimille ei ole tarjolla luontaisia vesilähteitä ja osa ruoastakin on tiukassa. Ympäri Suomea on löydetty jopa nestehukasta kärsiviä siilejä.

Oulun siiliavussa toimiva Tiina Mansikka kertoo, että kesän aikana apua tarvitsevia siilejä on ollut muutamia.

– On ollut muutama väsähtänyt siili, Mansikka toteaa.

Mansikka kehottaakin ihmisiä laittamaan pihalle vettä astioihin siilejä varten. Vesikuppeja voi laittaa niin omalle pihalle kuin myös kerrostalon piha-alueelle. Siileille tarjolle laitettava vesi auttaa myös muita janoisia eläimiä.

– Vettä kannattaa pitää tarjolla niin pitkään, että tulee sadetta ja maa kastuu ja syntyy luonnollisia vesipaikkoja, Mansikka opastaa.

Siilien kannalta tilannetta hankaloittaa Mansikan mukaan myös se, että kastemadot ovat painuneet syvälle maahan kuivuuden takia.

Veden lisäksi tarjolle myös ruokaa

Siileille voikin antaa veden lisäksi myös ruokaa. Piikkiselkien ruoaksi käyvät esimerkiksi kissan- ja koiranruoat. Mansikan mukaan eritoten kissoille ja koirille tarkoitetut märkäruoat soveltuvat siilien ruokintaan.

Kissoille ja koirille tarkoitettua kuivaruokaa voi myös tarjota siileille, mutta se täytyy kostuttaa vedellä. Kuivia ruokanappuloita ei saa antaa siileille. Ruokinta on ajankohtaista alkukesästä, kun hyönteisiä ei ole vielä riittävästi.

Kuvan siilinpoikanen oli viime kesänä Oulun siiliavun kautta tehoruokinnassa. Siilin paino nousi vain suklaapatukan painoisesta riittävän korkealle, joten se saatiin palautettua luontoon. KUVA: Tiina Mansikka

– Kesä- ja heinäkuussa on sitten "hyönteissesonki", eli silloin ei tarvitse ruokkia. Ruokinnasta ei ole tosin mitään vaaraa, Mansikka toteaa.

Ruokinta voi auttaa myös loppukesästä vieroitettavia poikasia, jos ne eivät ole vielä oppineet etsimään itse ruokaa.

Uupuneesta ja voipuneesta siilistä voi ilmoittaa Oulun siiliavulle, jonka vapaaehtoiset hoitavat siilin kuntoon. Eläimille annetaan tarpeen mukaan nesteytystä ja ruokaa.

Oulun siiliavussa toimii vaihteleva määrä vapaaehtoisia. Mansikka sanoo, että siilit tuntevia ja asiansa osaavia vapaaehtoisia voidaan ottaa mukaan, jotta auttajia löytyisi tasaisesti ympäri Oulun aluetta.

Siiliavulta voi myös pyytää neuvoja siihen, miten siilejä voisi auttaa. Neuvoja voi pyytää laittamalla viestiä siiliavun Facebook-sivulle.

– Vaikeissa tapauksissa eläin viedään sitten Oulun kaupungin eläinlääkärille, Mansikka kertoo.