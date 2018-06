Kuivuus ja hiekkamyrskyt piinaavat peltoja – sato-odotukset ovat heikentyneet

Viljelykset ovat kärsineet poikkeuksellisen kuivasta keväästä ja alkukesästä. Pro Agria arvioi, että koko Suomessa kevätviljojen orastus on normaalia heikompaa, ja osa kevätviljojen huippusadosta on jo menetetty. Pohjois-Pohjanmaalla tilanne on kuitenkin parempi kuin Suomen eteläisissä osissa.

Pro Agrian palvelupäällikkö ja viljelyneuvoja Juha Sohlon mukaan sato-odotukset ovat jo heikentyneet Pohjois-Pohjanmaallakin.

Seuraavat kymmenen vuorokautta määrittävät, millaisia satoja pelloista saadaan.

– Sade voisi pelastaa satoja, mutta ongelmahan on se, että vettä ei näytä tulevan ennen juhannusta.

Kaikki kasvit kärsivät pitkään jatkuneesta sateettomuudesta. Erityisesti perunan viljely vaatii paljon vettä, minkä vuoksi on vielä epävarmaa, kuinka iso sato saadaan.

Kuivuuden vuoksi pelloista irtoaa maa-ainesta, joka lähtee helposti tuulen kuljetettavaksi. Hiekkamyrskyt haittaavat kasvien kasvua, koska ne rikkovat lehtiä ja vaikeuttavat siten kasvien yhteyttämistä. Sohlon mukaan myrskyt ovat heikentäneet satoja jopa 20–30 prosenttia.

– Nämä hiekkamyrskyt ovat uusi ja aika paha riesa. Hiekkaa on löytynyt talojen ikkunoidenkin välistä.