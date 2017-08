Kraaselin kaivannon väylää ruopataan, kulkusyvyys palautuu 2,4 metriin

Liikennevirasto aloittaa kunnostusruoppaukset Kraaselin kaivannossa Haukiputaalla. Virpiniemen ja Toppilan välisen rannikkoväylän kulkusyvyys on nyt 1,8 metriä. Ruoppauksen yhteydessä kulkusyvyys palautuu 2,4 metriin.

Ruoppaustyöt alkavat elokuun alussa, ja ne kestävät noin kaksi kuukautta.

Kyseinen väylä kulkee Kraaselin saaren ja mantereen välistä Kiviniemen edustalta pohjoiseen. Monet pienveneet kuten matkailu- ja huviveneet käyttävät väylää. Myös viranomais- ja pelastusliikennettä kulkee sitä kautta. Liikennevirasto kehottaa väylällä liikkuvia hiljentämään vauhtia ja olemaan muutenkin tarkkaavaisia ruoppaustyön kohdalla.

Kraaselin kaivannon väylä on mataloitunut vuosien saatossa. Ruoppauksen yhteydessä tulee noin 14 600 kuutiota massaa, joka on pääasiassa hiekkaa. Väylä syventämisen tavoitteena on, että huviveneliikenne siirtyisi pois kauppamerenkulun väylältä.