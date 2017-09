Kotimaa24: Myös Oulun tuomiokapituli pyytänyt selvityksen sateenkaariparin vihkineeltä papilta

Neljän hiippakunnan tuomiokapituleissa tehdään parhaillaan selvityksiä sateenkaaripareja vihkineistä tai siunanneista papeista, kertoo Kotimaa24.

Yksi näistä on Oulun tuomiokapituli, joka on pyytänyt selvityksen yhden samaa sukupuolta olevan parin vihkineeltä papilta. Tapaus kävi ilmi väestökirjanpidon kautta.

Lapuan hiippakunnan kapitulissa selvitys on pyydetty kahdelta papilta ja Espoon kapitulissa yhdeltä. Helsingin kapitulissa puolestaan käsittelyyn on tulossa yhden papin toimittama vihkiminen. Lisäksi selvityksessä on Kallion kirkossa tehty sateenkaariparin siunaaminen.

Helsingin hiippakunnan tuomiokapituli päätti tänään antaa pastori Kai Sadinmaalle vakavan moitteen, koska Sadinmaa vihki maaliskuussa ja heinäkuussa samaa sukupuolta olevat parit. Tuomiokapituli katsoi, että Sadinmaa on toiminut vastoin pappisviran velvollisuuksia ja pappislupausta. Tuomiokapituli kehotti Sadinmaata pysymään pappislupauksessaan.