Poliisi löysi toukokuussa Oulussa kiinni ottamansa henkilön autosta noin 500 grammaa amfetamiinia sekä pienen määrän huumaavia lääkkeitä. Tarkemman etsinnän yhteydessä poliisi löysi lisäksi konepistoolin, käsiaseen, äänenvaimentimen sekä erillisen aseen rumpulippaan.

Poliisi oli aiemmin hakenut miestä kotihälytystehtävän yhteydessä pahoinpitelyn vuoksi, mutta tämä oli poistunut paikalta ennen poliisin tuloa. Poliisi tavoitti epäillyn myöhemmin. Epäilty vastusti poliisin toimenpiteitä voimakkaalla vastarinnalla kiinni otettaessa.

Miestä epäillään pahoinpitelystä, virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja törkeästä huumausainerikoksesta sekä törkeästä ampuma-aserikoksesta. Poliisi on päättänyt tapauksen esitutkinnan ja rikoksista epäilty on vangittu Oulun käräjäoikeuden päätöksellä. Juttu on siirtymässä syyteharkintaan.