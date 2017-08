Koskilinjojen linja-autossa tapahtui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä välikohtaus, jossa yksi henkilö loukkaantui.

Poliisin mukaan linja-auton kuljettaja poisti humalaisen miehen linja-autosta Oulun keskustassa, minkä yhteydessä mies kaatui ja loukkasi itseään. Tapaus sattui puoli neljän aikaan aamuyöllä.

– Mies on ollut nousemassa linja-autoon ja kuljettaja on päättänyt poistaa hänet autosta. Kuljettajan epäilleen aiheuttaneen miehelle vammoja. Syistä en voi vielä sanoa mitään, sillä tutkinta on vasta alkuvaiheissaan, rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun poliisista sanoo.

Kiiskisen mukaan mies loukkasi itseään, mutta vammat eivät ole vakavia.

– Hän loukkasi itseään sen verran, että tutkintanimike on pahoinpitely, mutta ei törkeä pahoinpitely.

Koskilinjojen toimitusjohtaja Jussi Laitinen kommentoi asiaa Kalevalle maanantaina sähköpostilla. Laitisen mukaan kuljettaja on maanantaiaamuna kertonut yhtiössä oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettaja kertoi estäneensä miehen pääsyn autoon, koska hän ei maksanut matkaansa.

Kuljettaja myös kiisti käyneensä käsiksi mieheen, vaan hänen mukaansa mies poistui linja-autosta itse.

Julkisuudessa olleiden silminnäkijäkuvausten mukaan kuljettaja tönäisi miehen autosta, jolloin mies kaatui ja löi päänsä katuun. Tämän jälkeen hänen ylitseen ajoi vielä polkupyöräilijä. Myös Koskilinjojen Jussi Laitinen sanoo, että miehen päälle on ajanut pyöräilijä.

Rikosylikomisario Kiiskinen ei vahvista näitä tietoja tutkinnan tässä vaiheessa.

– Selvitetään, mitä on tapahtunut. Maanantain aikana emme ole vielä ehtineet kuulla osallisia. Tutkinnallisesti tapaus ei kuitenkaan vaikuta erityisen monimutkaiselta, Kiiskinen sanoo.

Koskilinjat ei kommentoi poliisitutkinnan vaikutusta kuljettajan työsuhteeseen, vaan Laitinen sanoo sen olevan työnantajan ja työntekijän välinen asia.