Kommentti: No niin, kulttuurikaupunki Oulu – neljä vuotta aikaa voittaa Mänttä-Vilppula

Oulu päätti hakea Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Vuodesta 1985 valittujen kaupunkien joukko on kirjava.

Kaupungin koko ei ole etu eikä rasite valinnassa. Vaikka kulttuuripääkaupunkina on ollut eurooppalaisia suurkaupunkeja kuten Pariisi tai Madrid, pienemmätkin kaupungit ovat saaneet vuoronsa.

Euroopan kulttuuripääkaungit kartalla. KUVA: Wikimedia Commons / Maximilian Dörrbecker (Chumwa)

Esimerkiksi Kyproksen Pafos (2017 kulttuuripääkaupunki Aarhusin kanssa) on vain noin 33 000 asukkaan kaupunki. Pafoksessa on noin saman verran asukkaita kuin Haukiputaalla ja Kiimingissä yhteensä. Pafoksella on alueelle tyypillisesti pitkä historia: asutusta alueella on ollut jo neoliittiseltä kaudelta (6000-3500 eaa.). Pafoksessa onkin muun muassa tuhat vuotta vanhoja katakombeja ja koko kaupunki on UNESCOn maailmanperintöluettelossa.

Oulussa on parisataa vuotta vanha kirkko ja joitain vanhoja puutaloja Pikisaaressa.

Lähempänä Oulun kokoa on Romanian Transilvaniassa sijaitseva Sibiu. Sibiu oli kulttuuripääkaupunkina vuonna 2007. 150 000 asukkaan kaupunki on perustettu vuonna 1191 ja se on yksi Romanian tärkeimmistä kulttuurikeskuksista. Talouslehti Forbesin mukaan Sibiu oli vuonna 2008 Euroopan kahdeksanneksi idyllisin paikka, missä asua.

Oulun keskilämpötila on 2,7 astetta. Vettä tulee keskimäärin puoli metriä vuodessa, ja aika paljon siitä määrästä sataa kesällä.

Entäs sitten Bulgarian Plovdiv, joka jakaa kulttuuripääkaupungin tittelin vuonna 2019 yhdessä Italian Materan kanssa? Plovdiv on yksi maailman vanhimmista kaupungeista: historiaa on kahdeksan vuosituhannen verran. Lisäksi 340 000 asukkaan Plovdiv on jalkapalloilija Hristo Stoichkovin synnyinkaupunki.

Saara Aalto on Oulunsalosta.

Vakavasti puhuen Oululla on kansainvälisesti hyvä maine erityisesti teknologiakaupunkina. Oulu tunnetaan kansainvälisesti esimerkiksi niin sanottuna "elävänä laboratoriona", jossa voidaan testata kaupungin mittakaavassa uusia älypalveluja.

Ja vaikka oululaisille tapahtuma on jo arkinen, ei pidä vähätellä Ilmakitaransoiton MM-kisojen joka vuosi Oululle tuomaa maailmanlaajuista kulttuurimainetta.

Oulun haasteena kulttuuripääkaupunkihankkeessa tulee olemaan teknologian ja kulttuurin yhdistäminen, mistä kaupunkia kritisoitiinkin vuoden 2011 haussa. Oulun hakemusta moitittiin tuolloin epäkypsäksi ja Turku voitti kisan. Oulun edelle menivät myös Rovaniemi, Mänttä ja Tampere.

Museo- ja tiedekeskus Luupin uudistamisen ennakoidaan sisältyvän kulttuuripääkaupunkihakemukseen. Hakemus pitää jättää vuonna 2021 ja silloin Oulu kisaa ainakin Mänttä-Vilppulan kanssa kulttuuripääkaupungin tittelistä, joka jaetaan Slovakiasta valittavan kaupungin kanssa.

No niin, Oulu. Neljä vuotta aikaa voittaa Mänttä-Vilppula, joka on Suomen 95. suurin kaupunki.