Kolmen henkilöauton ketjukolarissa selvittiin kolhuilla Kuusamontiellä Oulussa

"Pohjantien rampista sata metriä Tulliväylän suuntaan"

"Liikennehaitta on Kuusamon suuntaan ajettaessa"

Kummalla kaistalla se nyt on? Paikka on kerrottu toisen kaistan liikenteen avulla? Voisko sen kertoa vaikka: Paikka on 100 m metriä ennen Pohjantien ramppia Kuusamon suuntaan ajettaessa.