Kaiterantie pitäisi siirtää Virkakadun kohdalle ja laittaa liikennevalot. On joskus aika tukkoinen paikka. Tukkoontuu vielä enemmän, kun kampus laajenee ja myös liikuntahalli ja tulee uimahalli. Tuo yliopiston eteläpääty on oikea paikka pysäköinnille, jotta Yliopistonkatua voidaan rauhoittaa liikenteeltä. Yliopistonkatu on aika vaarallinen paikka ja suosittu koulutie.