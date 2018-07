Parin viime viikon aikana moni oululainen on joutunut hieraisemaan silmiään kävellessään De Gamlas Hem -nimisen rakennuksen ohitse Heinäpäässä. Pitkään tyhjillään ollut, rapistumaan päässyt puurakennus on alkanut saada pintaansa uutta maalia ja sen ikkunoita on entisöity.

De Gamlas Hemistä kunnostetaan 17 huoneen hotelli, jonne tulee myös 100 hengen juhlatila, á la carte -ravintola sekä pari kokouskabinettia. Projektin taustalla on kolme oululaista yrittäjää, joilla on kaikilla rakennusalan tausta.