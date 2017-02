Koko kaupungin aurauskalusto nyt käytössä Oulussa – lumitöitä jatketaan koko päivän

Kyllä on surkeaa auraaminen joillakin alueilla. Kun pyöräilen Metsokankaalta Kaakkurin kautta kaupunkiin, on välillä yksi toivottoman huonosti hoidettu pätkä, nimittäin Mäntylä. On helppo nähdä, missä vaihtuvat aluerajat, niin eritasoista on työ eri alueilla.