Kivi tottelee Matti Väyrystä – katso oululaisen biljardihain taidonnäyte

Kello on puoli viisi iltapäivällä, mutta Snooker Timen alakerrassa on jo kymmenkunta eri-ikäistä miestä biljardipöytien äärellä tai dartsia pelaamassa.

Oulun Biljardikerhon Matti Väyrynen on tullut paikalle esittelemään biljardin saloja.

41-vuotias Väyrynen aloitti pelaamisen 14-vuotiaana seurakunnan nuorisotilassa Kajaanissa. Tuolloin alkanut innostus ei osoita hiipumisen merkkejä. Hän suunnitteleekin parhaillaan alaan liittyvän yrityksen perustamista.

– Tässä oppii joka päivä. Biljardi on vähän kuin shakkia, sillä lisäyksellä, että nappulaa on liikuteltava niin hyvin kuin osaa.

Eri biljardilajeissa erilaiset haasteet

Väyrysen päälaji on pool, mutta hän pelaa kaikkia biljardilajeja. Tammikuussa hän esimerkiksi voitti Kaisan Pari SM -kisat oululaisen Tero Räisäsen kanssa, vaikkei varsinaisesti Kaisaa pelaakaan, ja Suomen Biljardiliitto valitsi hänet juuri Tammikuun pelaajaksi.

Poolia on kuitenkin tarkoitus esitellä. Tarkemmin sanottuna 8-palloa, Väyrynen selittää järjestäen pallot aloitusasetelmaan.

Viereisessä, isommassa pöydässä pelataan Snookeria.

– Ei voi sanoa, mikä laji on vaikein, koska kaikissa eri asiat ovat haastavia. Esimerkiksi Snookerissa on pienemmät pallot ja tiukemmat pussit eli pussittaminen on vaikeaa.

Väyrysen mukaan pussittamisen oppii jokainen suhteellisen nopeas­ti. Sen jälkeen voikin loppuikänsä opetella hallitsemaan valkoista palloa, kiveä.

– Kiven voi opettaa menemään minne haluaa, hän vakuuttaa.

Pöydän pallo ei tosin ole valkoinen, vaan siinä on punaisia täpliä. Niiden avulla pallon kierteet näkyvät tv:ssä paremmin. Varsinkin Snooker on suosittu tv-laji.

Aloituslyönnissä hurja vauhti

Käytännössä kaikilla harrastajilla on omat biljardikeppinsä, kööt. Laatukepin saa 300–600 eurolla ja oikein pidettynä se kestää loppuelämän. Väyrysen toinen keppi on 25 vuotta vanha.

Aloitus- ja hyppykepin saa kahteen osaan. Kärkiosa on nimeltään shaft ja takaosa butti. Kepin kärki, tippi, on nahkaa. Sen jälkeen on holkki, joka estää puuta halkeamasta. Aloituslyönnissä parhaat pelaajat voivat nimittäin lyödä pallolle vauhtia yli 40 kilometriä tunnissa.

Hyppykeppiä käytetään kimmotettaessa pallo pöydän pinnasta toisen pallon yli.

– Harrastajat inhoavat sitä Turhapuro-leffaa, jossa Loiri tekee hyppylyönnin väärin, Väyrynen toruu.

Vielä tarvitaan kiksi, eli tippiin hierottava kitkaa poistava liitu.

– Se on yleensä sinistä, mutta tässä on valkoinen suomalaiskeksintö, kauan odotettu ja maailmankuulu kiksi, miljoonabisnes. Se ei pölise ja poistaa huonot kosketukset, näyttää Väyrynen.

On alkulyönnin aika.

Snookerissa maksimibreikki tarkoittaa maksimaalisen pistemäärän saavuttamista yhdellä lyöntivuorolla. Katso, kuinka Matti Väyrynen kerää kokonaispistemäärän 147.