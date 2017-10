Kiinteistönvälitys on Oulussakin taas nousussa - "Kun alalla väki lisääntyy, se tarkoittaa, että kauppa käy"

Kiinteistönvälitysmarkkinoilla on taas enemmän vilskettä, kun asuntokauppa tuntuu parantuvan viime vuosien vaisusta tunnelmasta.

Kiinteistönvälitysliikkeitä tuntuu vaihteeksi taas mietityttävän myös henkilöstön määrän lisääminen.

Oulun seudulla Aurea Kodit Oy on noussut kymmenessä vuodessa näkyväksi tekijäksi käytettyjen asuntojen kaupassa. Yrityksen perusti toimitusjohtaja Jukka Lampela vuonna 2007.

Aurean kiinteistönvälittäjän ja osakkaan Marko Kynkään mukaan heidän markkinaosuutensa on 24 prosenttia Oulun talousalueella käytettyjen asuntojen kaupassa.

Aurea on hänen mukaansa alueen suurin liikevaihdolla mitattuna ja käytettyjen asuntojen kauppalukumäärillä mitattuna.

Kauppalehti listasi viime viikolla Aurean maan 15 suuren kiinteistönvälitysyhtiön joukkoon. Valtakunnallinen sijoitus niin korkealle oli Kynkään mukaan heillekin yllätys.

Viime vuonna liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia ja oli 2,5 miljoonaa euroa. Kynkään mukaan hyvänä tavoitteena on nyt kolmen miljoonan euron rajapyykki.

– Aika lailla huipputaso on saavutettu, mitä yksi välitysliike pystyy hoitamaan. Isoja toimijoita on Oulussa muitakin.

– Aureassa on tällä hetkellä 12 välittäjää. Meillä on poikkeuksellinen kauppojen lukumäärä per välittäjä. Pyrimme tekemään markkinoiden parhailla työkaluilla ja loistavilla välittäjillä hyvää asiakaspalvelua ja tulosta, Kyngäs kehuu.

Aurea käyttää esimerkiksi 3D-kuvausta asuntojen esittelyyn.

Yrityksessä ei hötkyillä lisähenkilöstön kanssa.

– Meille on tullut paljon hakuja alan sisältä ja myös alan ulkopuolelta. Niistä olemme saaneet valita.

Tänä vuonna Aureaan on palkattu kolme uutta työntekijää, mutta toisaalta henkilöstöä on lähtenyt toisaallekin niin, että henkilöstön määrä on itse asiassa hieman pienempi kuin viime vuonna.

– Jokainen liike haluaa motivoituneita huipputyyppejä. Sellaisia helmiähän varmasti jokainen ottaisi, jos eteen sattuu.

Kynkään mukaan hyviä hakijoita on ollut, ja he olisivat voineet työllistää useita henkilöitä enemmän, jos Aurea menisi henkilöstön kasvattamisnäkökulma edellä.

– Me haluamme olla hyvä työnantaja. Haluamme taata, että joka työntekijälle on tekemistä, toimeksiantoja, kauppoja ja alan keskiarvoon nähden hyvä toimeentulo.

Asuntokaupan ilmapiiri kohentunut

Oulun OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja Timo Jormakka vahvistaa, että asuntokaupan ilmapiiri on kohentunut muutaman vuoden takaisesta.

– Kun tällä alalla alkaa väki lisääntyä, se tarkoittaa sitä, että kauppa käy suhteellisen hyvin. Ollaan suht normaalissa tilanteessa.

Oulun OP-Kiinteistökeskuksessa aloitti jokin aika sitten kolme uutta työntekijää, mutta Jormakan mukaan sillä paikattiin lähinnä eläköitymisiä. Nyt henkilökuntaa on 22.

– Olisi oltu valmiita ehkä ottamaan pari henkilöä enemmänkin. Mutta sellaisia henkilöitä, joita haettiin, ei sitten löydetty. Hyvistä työntekijöistä on aina pula.