Kiinteistökustannusten nousu kiihtyy Suomessa – kiinteistövero nousi eniten Oulussa, ylläpito edelleen edullista

Kuntakohtaisten kiinteistöverojen ja -kustannusten nousu on kiihtynyt kuluvana vuonna, kertoo Kiinteistöliiton tuore vertailu. Kiinteistövero on noussut tänä vuonna eniten Oulussa, mutta kokonaisuudessaan kiinteistönpito on kaupungissa edelleen edullista.

Kiinteistövero on noussut tänä vuonna eniten Oulussa, jossa tontin kiinteistövero nousi 21 prosenttia ja rakennuksen kiinteistövero 26 prosenttia. Vertailukaupunkien korkein kiinteistövero on Indeksitalossa Helsingissä, jossa kiinteistöveroa maksetaan miltei 80 senttiä neliömetriltä kuukaudessa.

Yhteenlasketuissa kiinteistökustannuksissa Oulu sijoittuu edullisimpien joukkoon yhdessä Raahen ja Kokkolan kanssa. Suurista kaupungeista Oulun kustannukset ovat maan alhaisimmat.

Vertailun mukaan kaukolämpo on Oulussa Suomen edullisinta. Myös vesi ja sähkö ovat maan halvimpien joukossa.

Kiinteistöliiton vuodesta 2001 tekemän indeksitalovertailun mukaan kaikkien tarkasteltujen 51:n kaupungin ja kunnan maksut nousivat keksimäärin 1,7 prosenttia edellisvuodesta. Kymmenen suurimman kaupungin kohdalla nousua oli kaksi prosenttia.

Verojen ja kustannusten indeksitalovertailussa on käytetty voimassa olevia maksuperusteita ja hintoja.