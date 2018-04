Kiiminkijoen koulun tiloista löytyi yllättäen asbestia remontin edellä – siivottavat tilat suljettiin puhdistusta varten

Kiiminkijoen koululla valmistaudutaan pieneen kesäremonttiin.

Koulun kellaritiloissa on määrä tehdä koulun päätyttyä sisäilmakorjauksia, joissa uusitaan koulun maata vasten olevia alkuperäisiä, vuonna 1956 tehtyjä seinärakenteita.

– Kaikki on nykyään luvanvaraista. Niinpä koululla tehtiin haitta-ainekartoitus, jossa törmättiin asbestiin, kertoo Oulun tilakeskuksen kiinteistömanageri Hannu Kuusela.

– Nykyään kaikki pannaan ison suurennuslasin alle ennen kuin ryhdytään esimerkiksi purku- tai piikkaustöihin, jotta osataan suojautua. Asbesti on sidottu pitkälti materiaaleihin.

– Asbestista tuli yllätys, mutta Kiiminkijoen koulun kesäremontin suunnittelukin on vielä kesken, joten tilanne voidaan hoitaa kuntoon.

Kiiminkijoen koululla rehtori Tomi Molin viesti maanantaina yllättävästä tilanteesta koululaisten vanhemmille.

– Haitta-ainekartoituksessa löytyi pääportaikon alta kellarivarastosta, purunpoistohuoneesta, lämmönjakeluhuoneesta ja teknisen työn tiloista pintapölynäytteistä asbestia.

– Tiloista on otettu myös ilmanäytteitä, mutta niissä viitearvot eivät ole ylittyneet.

– Haitta-ainekartoituksessa löytyneet asbestia sisältäneet tilat on suljettu ja puhdistustyö on aloitettu, Molin kertoo.

– Oletus on, että koulun yhteydessä aikoinaan sijainneen kerrostalon lämpöputkissa on ollut asbestia. Sitä on jäänyt vuosia sitten tehtyjen purkutöiden jälkeen pintoihin.

Rehtori Molin kertoo laatineensa oppilaiden vanhemmille tiedotteen, jotta nämä tietävät tilanteen eikä turhaa hälyä nouse.

– Palautteena on tullut pääsääntöisesti kiitosta, mutta tietenkin aina joku vanhempi on todella huolestunut.

Molin vakuuttaa, että koulunkäyntiä voidaan jatkaa Kiiminkijoen koululla normaalisti ja ennen kaikkea turvallisesti.

– Asbestia on löytynyt pieneltä alalta yksittäisistä paikoista pinnoista, mutta ei ilmasta.

Teknisen työn luokkatiloista puhalletaan ilmaa suodattimien läpi ulos. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Koululla tehtiin huonon sisäilman takia korjauksia viime kesänä.

– Ensi kesänä remontoidaan terveydenhoitajan, naisten sosiaalitilojen ja yhden varaston maan vastaiset seinät.

– Koulun opetustiloissa sisäilma on ollut kunnossa. Ongelmatilanteissa on neuvottu olemaan yhteydessä terveydenhoitajaan. Meillä on koululla erityinen sisäilmatyöryhmä. Esiin on tullut tapauksia, joissa henkilö on altistunut muualla ja herkistynyt koululla.

– Tulevan kesän remontti oli tiedossa jo viime kesänä. Nyt asbestin siivouksessa menee pari kolme viikkoa, rehtori kertoo.

Vaikeinta on teknisten tilojen poistuminen opetuskäytöstä.

– Kaikki käydään läpi ja koko pakki saattaa mennä uusiksi. Työkalut pitää puhdistaa yksitellen.

– Suurin sääli on se, että oppilaat eivät saa valmiiksi keskeneräisiä töitään, kun pölyjä ei saa levittää ulos, Molin toteaa.

Tilakeskuksen rakennusterveysasiantuntija, ylläpitopäällikkö Timo Ojanperä korostaa, että kaikki asbestiin liittyvä on luvanvaraista työtä.

– Kiiminkijoella riittäisi tulosten perusteella huolellinen imurointi ja pyyhkiminen kostealla liinalla, mutta teemme kaiken varman päälle. Niinpä aloitimme heti asbestisiivouksen eikä vasta kesällä.