Kiimingistä Yli-Iihin vievä tie kunnostetaan, yleisötilaisuus ensi viikolla

Kiimingin ja Yli-Iin välisen Kiimingintien kunnostussuunnitelmista kerrotaan ensi viikon tiistaina Yli-Iin koululla.

Tien kunnostus on saanut valtiolta kahdeksan miljoonaa euroa. Kunnostustyöt on tarkoitus aloittaa ensi vuonna.

Maantie 849 on kapea ja osaksi jyrkkäluiskainen. Soiden kohdalla maantie on painunut ja tien rungon kuivatus ja kantavuus ovat puutteellisia. Tiellä on runsaasti raskasta liikennettä, mikä lisää tien turvattomuutta.

Tie parannetaan pääasiassa nykyiselle paikalleen. Joitakin jyrkimpiä mäkiä loivennetaan. Kaksi siltaa korvataan uusilla teräsputkisilloilla ja kolmea siltaa levennetään.

Tiesuunnitelman on tarkoitus valmistua tämän vuoden huhtikuussa, jonka jälkeen siitä pyydetään lausunnot eri viranomaisilta ja Oulun kaupungilta. Kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, ja kansalaisilla on mahdollisuus jättää suunnitelmaan muistutuksia.

Yleisötilaisuus Yli-Iin koululla pidetään 21. helmikuuta kello 17–18.30.