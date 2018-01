Kiimingin rajua ulosajoa puitiin oikeudessa – todistaja: "Vauhtia oli turhan paljon ja tie oli märkä."

Vesisade. Märkä tien pinta, syysyön pimeys.

Pitkä suora, jonka päässä oikealle kääntyvä mutka.

Tällaisissa olosuhteissa tapahtui ulosajo, jossa kuski kuoli ja kolme matkustajaa loukkaantui Kiimingissä syyskuussa 2016.

Syyttäjän mukaan apukuljettajan eli vänkärin paikalla istunut humalainen mies yllytti nuoren kuljettajan ajamaan huomattavaa ylinopeutta, minkä seurauksena tämä menetti auton hallinnan. Ajoneuvo ajautui Kiimingintien vasemmalle puolelle metsään, osui kiviin ja pyörähti katon kautta ympäri.

– Auto romuttui aivan rusinaksi. Vauhdin on täytynyt olla kova. Suistumiskohdassa kasvaa aika tiheästi pientä puuta, mutta silti auto on suistunut pöpelikköön yli 95 metrin matkan, Oulun syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjä Terhi Gröhn kuvaili tiistaina Oulun käräjäoikeudessa.

Onnettomuusauto oli vänkärin omistama Audi. Syyttäjä väittää, että vänkäri taivutteli ja suostutteli kuljettajan testaamaan Audiaan kohtalokkain seurauksin. Hän vaatii tälle ehdollista vankeusrangaistusta yllytyksestä törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Syyttäjän mukaan kuski oli vastikään saanut ajokortin ja hän oli kiinnostunut autoista.

– Se on ehkä altistanut häntä kokeilemaan, jos joku häntä vähän provosoi.

Yli 100 km/h 80 km/h:n alueella

Takapenkillä ollut 17-vuotias tyttö yhtyy syyttäjän vaatimukseen, minkä lisäksi hän hakee syytetyltä vahingonkorvauksia ja tuomiota myös törkeästä vammantuottamuksesta.

Hänen avustajansa mukaan apukuski yllytti nuorta kuskia testaamaan autoaan ja ajamaan ylinopeutta tietoisena muun muassa siitä, että kyydissä olevat ovat vaarassa vammautua.

– Hän jatkoi suostuttelua niin kauan, että tämä suostui testaamaan autoa. Yllytyksen seurauksena kuski menetti auton hallinnan ja päämieheni sai vaikeita ruumiin vammoja, aivovamman ja hänelle jouduttiin tekemään useita leikkauksia, tytön avustaja, oikeustieteen kandidaatti Esa Säntti selitti oikeudelle.

Tyttö kertoi lähteneensä auton kyytiin, jotta hän saisi nostettua rahaa ja voisi lähteä tämän jälkeen kotiin. Auto suuntasi kuitenkin pankkiautomaatin jälkeen Yli-Iihin johtavalle tielle.

Tytön mukaan kuski ja apukuski keskustelivat auton testaamisesta ja siitä oli ollut puhetta jo aikaisemminkin. Tyttö sanoi kuskin kieltäytyneen tästä ensin, mutta suostuneen siihen lopulta.

– Muistan, että vauhti oli todella kova, se ylsi yli 100 kilometrin tuntinopeusvauhtiin.

Onnettomuuspaikalla oli 80 kilometrin tuntinopeusrajoitus.

"Nyt voit alkaa painamaan kaasua"

Tytön kanssa takapenkillä istuneella 15-vuotiaalla pojalla ei ole oikeudessa vaatimuksia. Häntä kuultiin oikeudessa todistajana.

Pojan mukaan apukuljettaja ehdotti, että he kävisivät testaamassa hänen Audiaan Yli-Iihin vievällä tiellä.

– Suoran päässä hän sanoi, että nyt voit alkaa painamaan kaasua. Vauhti alkoi pikku hiljaa kovenemaan, poika muisteli.

– Vauhtia oli turhan paljon ja tie oli märkä. Kovassa vauhdissa se lähti hallinnasta, kun piti kääntyä oikealle.

Pojan mukaan kylillä oli aiemmin puhuttu, että apukuskin Audi on "äkäinen".

– Eli siinä on voimaa. Kun sitä polkaisee, se liikahtaa.

Syytetty: Kuski päättää, miten ajetaan

Apukuljettajan paikalla istunut keski-ikäinen mies kiistää syytteensä, vahingonkorvausvaatimuksen ja vaatii niiden hylkäämistä. Hänen mukaansa kuljettaja halusi itse käydä testaamassa hänen Audiaan.

– Minä sanoin ainakin kaksi kertaa hänelle, että renkaat eivät ole hyvät. Niillä ei voi ottaa nopeutta, mutta kiihdyttää tietenkin voi, mies selitti.

Mies kiistää jyrkästi yllyttäneensä kuskia ajamaan ylinopeutta. Hän katsoo, että hän päinvastoin opasti ja neuvoi kuljettajaa ajon aikana, jotta he eivät joutuisi onnettomuuteen.

– Minä en yllyttänyt mihinkään. Kuskihan se päättää, miten ajetaan.

Syytetty tunsi turmatien hyvin, sillä laskelmiensa mukaan hän on ajanut sillä reilut tuhat kertaa rekalla.

– Sen suoran puolessa välissä on monttu ja sitten tulee se mutka. Suoralla voi kiihdyttää, mutta sitten pitää hiljentää.

Mies kertoi oikeudelle, että kuljettaja oli aikaisemminkin halunnut käydä ajamassa hänen autollaan. Onnettomuusyönä hän päästi tämän rattiin, sillä tämä oli selvin päin toisin kuin hän.

– Hänellä oli itselläänkin turbo Volvo, kyllä hän osasi ajaa.

Puolustuksen mukaan turma-auto eli vuosimallin 1990 nelivetoinen turbo Audi vaurioitui pahoin ja aiheutti miehelle noin 10 000 euron taloudellisen tappion. Lisäksi mieheltä murskaantui sääriluu ja niskanikamaan tuli retkahdusvamma.

Puolustuksen mukaan apukuski oli autossa olleesta nelikosta ainoa, joka käytti turvavyötä. Hän oli myös vahvassa humalassa.

– Hän oli todella kännissä, kun taas kuljettaja oli täysin selvin päin. Miten kolmen promillen humalassa olevan vänkäri voi olla yllyttäjänä yhtään mihinkään, miestä avustanut varatuomari Mirkka Pentikäinen ihmetteli.

Puolustus kiisti myös sen, että mies olisi aiheuttanut törkeällä huolimattomuudellaan tytölle vammoja.

– Kuljettajan velvollisuus on huolehtia siitä, että kaikilla kyytiläisillä on turvavyöt kiinni. Ei se ole vänkäri, jonka pitäisi huolehtia, että takapenkin lapsilla on vyöt kiinni.

Osapuolten terveydentilaa koskevat osuudet käsiteltiin tiistaina oikeudessa suljetuin ovin. Tuolloin paikalle saapunut runsaslukuinen, etupäässä nuorisosta koostunut yleisö poistettiin salista.

Tuomio annetaan 6. helmikuuta.