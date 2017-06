Kiimingin Jokirannan ongelmakoululle haetaan lisää vaihtoehtoja – nyt selvitetään uudisrakennusta lukion yhteyteen

Oulun kaupunginhallituksessa haettiin kevätkauden viimeisessä kokouksessa ratkaisua Kiimingin Jokirannan koulun ongelmiin. Koulu on niin sanottu homekoulu, jossa on kärsitty ja lakkoiltu sisäilmaongelmista.

Koulun hankeselvitysryhmä oli esittänyt, että Jokirannan vanhat koulutilat purettaisiin ja tilalle rakennettaisiin vaiheittain kokonaan uusi koulu vuosina 2018–2021.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta sekä liikelaitos Oulun Tilakeskuksen johtokunta olivat lausunnoissaan puoltaneet hankeselvitystyöryhmän ehdotusta uuden koulun rakentamisesta Jokirannan nykyiselle tontille.



Asiantuntijalautakunnan ja johtokunnan puoltolauseet sekä laaditut vaihtoehdot eivät kuitenkaan tyydyttäneet kaupunginhallitusta, vaan kaupunginhallitus palautti Juha Huikarin (kesk.) esityksestä Jokirannan kouluasian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus haluaa vielä selvitettäväksi vaihtoehtona uudisrakennuksen, joka sijoittuisi Kiimingin lukion yhteyteen. Tämä hankeselvitys pitää olla päättäjien käytettävissä ensi vuoden talousarviota valmisteltaessa.

Huikarin esitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa yksimielisesti.



Hankeselvitystyöryhmällä on näin aikaa hakea Jokirannan koululle kolmas vaihtoehto noin kolme kuukautta, sillä talousarviokäsittely alkaa todenteolla syys-lokakuussa.

Jokirannan nykyinen koulu sijaitsee Kiiminkijoen tuntumassa Kuusamontien eteläpuolella Jaarantie 4:ssä. Koulun oppilaat ovat peruskoululaisia viidennestä yhdeksänteen luokka-asteeseen.

Kiimingin lukio on keskuksen puolella eli Kuusamontien pohjoispuolella Urheilutie 12:ssa. Kiimingin lukio on yleislukio, jossa on noin 250 oppilasta.