Kiihdytä rohkeasti, älä kaistasurffaa, lähde viisi minuuttia aiemmin – näin ajat turvallisesti Pohjantiellä

Oulua halkova Pohjantie on usein otsikoissa kolareiden vuoksi. Perisyntinä ovat peräänajot, mutta syksyn aikana on uutisoitu myös jopa yli 200 kilometrin tuntinopeuksista. Syksyn surullisin Pohjantie-uutinen kerrottiin viime viikolla, kun nuori oululaismies menehtyi ulosajossa Kempeleessä.



Remontti tuo omat haasteensa Pohjantiellä ajamiseen. Liikenneturvan Oulun aluepäällikön Rainer Kinisjärven mukaan Pohjantie on monelta osin käynyt vanhaksi ja korjaustyöt tulevat viime hetkellä.



– Monet rampit ovat liian lyhyitä ja kaarteet tiukkoja. Ei voida edes ajatella nykyaikaista moottoritien nopeutta 120 kilometriä tunnissa, Kinisjärvi sanoo.



Kaleva pyysi liikenneturvalta vinkkejä turvalliseen ajamiseen Pohjantiellä. Vinkit kokosi Kinisjärvi sekä Oulun liikenneturvan yhteyspäällikkö Eero Kalmakoski.

1. Kiihdytä rivakasti



Kiihdytä rohkeasti ja pyri saavuttamaan sama nopeus muun liikennevirran kanssa. Mateleminen vaikeuttaa muiden liittymistä ja hermostuttaa turhaan takana tulevia.



Liittyjällä on aina velvollisuus väistää, joten älä kiilaa väliin. Toisten autoilijoiden ei kuulu väistää kiihdytyskaistalta tulijaa ohituskaistalle.



– Tie koetaan tukkoiseksi ja vaaralliseksi, jolloin tulee helposti ajatus, että minäpä luikkaan tuohon väliin, jotta varmasti pääsen, Kalmakoski kuvailee ongelmaa.



Älä hyppää yllättäen kaistojen yli ohituskaistalle vaan tee päätös jatkosta vasta liityttyäsi oikeanpuoleiselle kaistalle.

2. Ole kärsivällinen



Älä hermostu, jos tie on tukkoinen. Ruuhka-aikoina oikean kaistan liikenne voi jopa pysähdellä.



Pohjantiellä on paljon kaupungin sisäistä liikennettä, eli moottoritiellä ajetaan vain rampin tai parin verran ja poistutaan.



– Tässä aiheutuu kiireen tunne, kun pitää ehtiä lyhyessä ajassa käydä kaikilla kaistoilla – kun on niin kiire aina jonnekin, Kinisjärvi toteaa.



Jätä poukkoilut ja turhat kaistanvaihdot pois. Huomaa, että kaistojen väliset nopeuserot ovat suuria.



– Tukkoisen rampin kohdalla oikean kaistan nopeus on 50–60 km/h ja vasen vetää 110 km/h. Jos joku päättää tulla tuolla nopeudella vasemmalta oikealle kaistalle katsomatta muualle kuin eteenpäin, niin taatusti rytisee, Kinisjärvi kuvailee.

Kunnioita ajotavallasi myös Pohjantien tietöiden tekijöiden turvallisuutta. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

3. Älä lunasta pysyvää paikkaa ohituskaistalta



Käytä vasenta kaistaa ainoastaan ohittamiseen. Palaa ohituksen jälkeen oikealle kaistalle.



– Joku muu voi haluta ohittaa sinutkin ajamalla kovempaa ja oikealta puolen se ei ole sallittua. Älä siis ala kilpailla, malta mielesi, neuvoo Kalmakoski.



4. Pidä turvaväli



Peräänajot voitaisiin välttää suurelta osin pelkästään sillä, että pidettäisiin edellä ajavaan kunnolliset turvavälit.



Keskity ajamiseen äläkä näpyttele kännykkää.



– Satasen vauhdissa auto kulkee 28 metriä sekunnissa. Jos katse on pari sekuntia muualla, siinä ei ehdi kissaa sanoa, kun lyhyellä turvavälillä toisen perä on jo edessä, Kalmakoski sanoo.



5. Suunnittele poistuminen ajoissa



Suunnittele ja ennakoi poistuminen moottoritieltä hyvissä ajoin, koska ajoradalla käytetään kovia ajonopeuksia.



Älä loikkaa ohituskaistalta suoraan poistumistielle. Pyri siihen että hidastat vasta hidastuskaistalla, jos ajo-olosuhteet ja käytetty ajonopeus vain suinkin sen sallivat.



6. Varaudu tietöihin



Tietyöt aiheuttavat muutoksia Pohjantien liikenteeseen vuosien ajan. Seuraa asetettuja nopeusrajoitusmerkkejä ja ajokaistajärjestelyjä, jotka voivat vaihtua hyvinkin useasti.



– Lähde tutulle reitille 5–10 minuuttia aikaisemmin. Siinä sinun pelivara, ettei tarvitse hammasta kiristellä tai pinnaa polttaa, Kalmakoski neuvoo.



Mieti, kannattaako tietöiden täyttämälle Pohjantielle mennä lainkaan, vai voisitko valita jonkin toisen reitin. Esimerkiksi etelästä päin Kuusamontielle suunnattaessa Poikkimaantie ja sen uusi silta voisivat toimia vaihtoehtoisena reittinä.



– Vaikka reitti on pidempi, se voi olla sujuvampi ja turvallisempi, Kalmakoski hoksauttaa.