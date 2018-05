Kevytyrittäjyys kiinnostaa yhä useampaa – kiertueen Oulun tilaisuus täyttyi alle viikossa

Kiinnostus kevytyrittäjyyttä kohtaan lisääntyy jatkuvasti.

– Alkuvuodesta lähtien uusia kevytyrittäjiä on liittynyt palveluumme käyttäjäksi ennätystahtia, melkein 2 000 kuukaudessa, laskutuspalvelu Ukko.fi:n toimitusjohtaja Aleksi Rautavuori kertoo.

Ukko.fi on Suomen suurin kevytyrittäjien laskutuspalvelu, jolla on jo 50 000 käyttäjää ympäri maata. Ideana on se, että kevytyrittäjä myy ja markkinoi itse oman työnsä, mutta käyttää laskuttamiseen laskutuspalvelua.

Laskutuspalvelu huolehtii kaikista hallinnollisista tarpeista, kuten veroista ja vakuutuksista, eikä kevytyrittäjä tarvitse omaa Y-tunnusta.

Kasvava kiinnostus on näkynyt myös käynnissä olevalla valtakunnallisella Ukko.fi:n kevytyrittäjyys-kiertueella kuudessa eri kaupungissa. Moni kiertueen tapahtumista on jo täynnä, ja esimerkiksi keskiviikkoillan Oulun tilaisuus varattiin loppuun alle viikossa.

Kussakin kaupungissa järjestetään tilaisuudet sekä suomeksi että englanniksi. Niissä kerrotaan kevytyrittäjyydestä ja annetaan vinkkejä esimerkiksi oman osaamisen hinnoitteluun ja markkinointiin.

– Kiertueen tarkoituksena on ennestään madaltaa kynnystä kokeilla kevytyrittäjyyttä ja omia siipiään, Rautavuori sanoo.

Uusi työelämä ja kestävä talous -asiantuntija Perttu Jämsén Sitrasta kertoo, että on myös muita, erilaisia tapoja toimia kevytyrittäjänä. Esimerkiksi OP Kevytyrittäjä -laskutuspalvelussa työtään myyvästä henkilöstä tulee myös juridisesti yrittäjä, joka pääsee hyötymään arvonlisäveron alarajan huojennuksesta.

– Työttömyysturvan näkökulmasta molemmat ovat yrittäjiä.

Useimmiten kevytyrittäjinä toimivat laskuttavat vähän. Sitran ja Osuuskunta Eazyn kyselyn mukaan 75 prosenttia kevytyrittäjistä laskuttaa alle 5 000 euroa vuodessa.

– Se viittaisi siihen, että kevytyrittäjyys on pääasiassa sivutulon hankkimista tai jonkun yritysidean testaamista, Jämsén sanoo.

Kevytyrittäjyydessä pätee Jämsénin mukaan samalla tavoin kuin digitaalisten alustojen kautta työskentelyssäkin se, että tulojen hankkiminen on helppoa, työskentelytapa on joustava. Siihen liittyy vapautta, josta ihmiset tuntuvat nauttivan, mutta pitkässä juoksussa toimeentulon jatkuvuus ja turva alkavat ehkä mietityttämään.

– Alustojen kautta tai välityksellä työskentely, jakamistaloudesta saatavat hyödyt ja kevytyrittäjyys ovat kaikki luonteeltaan sellaisia, jotka toistaiseksi vaativat muutakin toimeentuloa. Harva elättää itsensä pelkällä kevytyrittäjyydellä.