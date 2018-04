Kevät on herättänyt rengas- ja vannevarkaat Oulun seudulla – lue poliisin vinkit varkauden estämiseen

Kesärengaskauden alku saa joka vuosi liikkeelle myös rengas- ja vannesarjoja metsästävät varkaat.

Esimerkiksi Kalevan lukijat ovat lähettäneet tänäkin keväänä kuvia tiilien tai puunpalojen päältä ilman pyöriä löytyneistä autoista.

Poliisin tietoon on vuoden alusta alkaen tullut Oulun seudulla 12 auton pyöriin kohdistunutta varkautta, kertoo rikosylikonstaapeli Hannu Lappalainen Oulun poliisista.

– Näistä kuudessa tapauksessa vanteet renkaineen on viety auton alta. Neljässä tapauksessa kyse on ollut parkkihallissa varastoiduista renkaista ja kolme sarjaa on viety pihavarastoista.

Lappalainen arvioi, että varkauksien määrä kasvaa kevään ja alkukesän aikana.

– Yleensä suurimmassa vaarassa ovat uudehkot renkaat ja vähän arvokkaammat alumiinivanteet, sanoo rikoskomisario Jan Sormunen Oulun poliisista.

Mitä renkaidensa suojaamiseksi sitten voi tehdä?

Sormusen mukaan lukkopulttien käyttö on ehdottoman suositeltavaa.

Peruslukkopultit toimivat niin, että yksi kiinnityspultti jokaisessa vanteessa korvataan lukkopultilla, jonka avaaminen onnistuu vain sarjaan kuuluvalla yksilöllisellä avainhylsyllä.

Omistajan huoleksi jää säilyttää tämä avainhylsy tallessa ja muistaa ottaa se mukaan renkaanvaihtoon.

– Voi ajatella niin, että jos investoi satoja ja jopa tuhansia euroja renkaisiin ja vanteisiin, niin muutaman kympin lukkopulttisarja ei ole iso kustannus. Vakuutuksen omavastuuosuuskin on yleensä vähintään 150 euroa, Sormunen sanoo.

Hänen mukaansa lukkopulteilla suojatut vanteet saavat varkaan parhaassa tapauksessa luopumaan yrityksestä tai ainakin hidastavat ja vaikeuttavat merkittävästi varkautta.

– Yksi keino lisäsuojaukseen on käyttää vanteissa kahta erilaista sarjaa lukkopultteja, Sormunen vinkkaa.

Vanteiden ja renkaiden osaltakin järkevää on kuvata ne ja panna tuntomerkit tarkasti talteen: merkki, malli, koko ja vanteen yksilöivät piirteet, jos sellaisia on.

Osa hintavien vanteiden omistajista myös teettää kaiverrukset vanteiden taustapuolelle, Sormunen kertoo.

Osa tilaustöitä, osa myydään netissä

Poliisin mukaan osa vanne-rengassarjojen varkauksista on tilaustöitä: joku haluaa tietynlaiset uudet vanteet autoonsa ja panee varkaan asialle.

– Osa varkaista ottaa ne omaan käyttöönsä. Jonkin verran varastettuja vanteita ja renkaita menee myyntiin nettiin Tori.fi:hin, Keltaiseen pörssiin tai Facebookin markkinapaikoille. Jos omat renkaat on viety, kannattaa seurata näitä ja jos ne löytää, niin heti ilmoitusta poliisille.

Sormusen mukaan varastettuja renkaita ja vanteita saadaan jonkin verran myös takaisin. Omistajat bongaavat niitä nettimyynnistä, ja jonkin verran löytyy esimerkiksi kotietsintöjen yhteydessä.

Jan Sormunen varoittaa arvokkaita renkaita ja vanteita selvällä alihinnalla ostavia seurauksista.

– Vaikka niin sanotusti vilpittömällä mielellä ostaa varastetuksi osoittautuvaa tavaraa selkeästi markkinahintaa alemmalla hinnalla, niin voi itse syyllistyä rahanpesuun tai kätkemisrikokseen. Esimerkki voisi olla vaikkapa 1 500 euron arvoisen vanne-rengassarjan ostaminen tuntemattomalta henkilöltä 250 eurolla. Näistä tapauksista on tullut tuomioitakin.

Tämän vuoksi kannattaa olla kiinnostunut ostettavasta omaisuudesta, kysellä kuitteja ja sitä, mistä tavara on ostettu. Jos omaisuus vaikuttaa uskomattoman halvalta, siinä on yleensä jotain pielessä ja ostajan voidaan olettaa ymmärtävän tämän.

– Anastettu omaisuutta ostavat pitävät osaltaan yllä varkauksien tekemistä, Sormunen huomauttaa.

Varastettu omaisuus myös palautetaan löydettäessä oikealle omistajalleen ilman korvausta ne ostaneelle.