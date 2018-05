Kesän Puistopiknikit järjestetään pääosin Hollihaan puistossa – yli 100 esiintyjäehdokasta tarjosi ohjelmaansa

Oulun Puistopiknikit virkistävät kaupunkikuvaa 17. kesäkuuta lähtien. Sunnuntaisten piknikien näyttämönä toimii uusittu Hollihaan puisto. Tarjolla on yhteensä 13 eri tapahtumaa.



Aluepiknikit järjestetään neljänä lauantaina Oulun kaupunginosissa. Paikkoina ovat Kiimingin Syke-talon piha, Oulunsalon kotiseutumuseo ympäristöineen, Haukiputaan toimintapuisto ja Äimäraution siirtolapuutarha.



Tämän vuoden esiintyjähaussa yli 100 esiintyjäehdokasta tarjosi ohjelmaansa puistopiknikeihin. Suurin osa ehdotuksista oli laajasti musiikin eri osa-alueilta, mutta mukana oli myös muiden alojen edustajia.



Puistopiknik-tapahtumat ovat noin kahden tunnin mittaisia, ja mukaan voi ottaa omat eväät. Viimeinen Puistopiknik nautitaan 12. elokuuta.



Oulun kaupunki järjestää tapahtumasarjan tänä kesänä jo kolmatta kertaa. Tällä kertaa samassa tapahtumapaikassa Hollihaassa toimii myös Veeran Verstaan Kaaos-lava.



– Halusimme tänä vuonna tuoda tutuksi upeasti uusittua Hollihaan puistoa kaikille avoimien kaupunkitapahtumien avulla. Puistopiknikien ja Kaaos-lavan yhteistyöllä pystytään tarjoamaan matalan kynnyksen esiintymispaikka ja ohjelmaa pitkin viikkoa koko kesän ajan, toteaa tuottaja Jarkko Halunen.



Tapahtumiin on vapaa pääsy ja niissä on säävaraus.

Ohjelma:



SU 17.6. Hollihaan puisto

Outolintu

Johannes Pohjanoja



SU 1.7. Hollihaan puisto

Dimi Salo Trio



LA 7.7. Oulunsalon kotiseutumuseo

Otra



SU 8.7. Hollihaan puisto

The Triplet

Varjakka String Band



LA 14.7. Äimäraution siirtolapuutarha

Tiina Kaikkonen Trio



SU 15.7. Hollihaan puisto

Oulun Työväen Eläkeläiset r:yn 3 lauluryhmää



SU 22.7. Hollihaan puisto

HietaKettu

La Liberté



SU 29.7. Hollihaan puisto

Emilia Aarnio Duo

Yoga Feenix: puistojoogaa



LA 4.8. Haukiputaan toimintapuisto

Spaz Caroon



SU 5.8. Hollihaan puisto

Orivesi All Stars



LA 11.8. Kiimingin Syke-talon piha

Rommakko

En Ala –äijäbaletti, Kanerva-lauluryhmä ja Kopeekka-teatteri



SU 12.8. Hollihaan puisto

Doggone Trio

Roster