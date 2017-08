Ylikylän yhtenäiskoulun 5.-6.-luokkalaisille on valmistunut uusi välituntipiha. Aluetta ympäröineet turva-aidat on poistettu ja puisto on valmis käyttöön.

Pihalla on muun muassa uusia kiipeilytelineitä ja keinuja. Koulun tiedotteen mukana oppilaat ovat olleet mukana piha-alueen suunnittelussa.

Tavoitteena on, että uudistunut piha-alue innostaisi alakoululaisia ja iltakäyttäjiä liikkumiseen ja ulkoiluun.