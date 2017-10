Kempeleen upea Pirtu-Dodge on tiettävästi ainoa lajiaan Suomessa

Pirtu-Dodgeksi sanottu menopeli viilettää Oulun seudulla ja kerää katseita.

– Ei ole toista samanlaista Suomessa. Tämänikäisiä ja samantyyppisiä Fordeja ja Chevroleteja on, mutta Dodgeja ei ole, esittelee Rami Kohtalo Tommi Tannisen kanssa pari viikkoa sitten hankkimaansa hulppeaa autoa.

Vuoden 1928 Dodge Victory Six on siitäkin harvinaislaatuinen vanha amerikanrauta, että se on niin sanottu Suomi-auto.

Se tarkoittaa, että auto on tuotu uutena Suomeen, ja sen on joku ostanut täällä itselleen. Ulkomailta tuotuja samantapaisia antiikkiautoja on Suomessa jonkin verran.

– Tämän ikäisiä autoja Suomessa taitaa olla 15–20 kappaletta, mutta Suomi-autoja vain kolme.

Aivan aluksi auto ostettiin Etelä-Suomeen Sipooseen, josta se kulkeutui Outokumpuun. Edellinen omistaja, hyvinkääläinen Leo Uschanov tietää, että auto meni 1970–80-lukujen taitteessa erittäin huonossa kunnossa Rovaniemelle, jossa sille tehtiin täydellinen kunnostus. Uschanovilla auto oli parikymmentä vuotta.

– Se oli uutena Suomen oloissa todella kallis auto, hän sanoo.

Nykyihmisenkin silmin se vaikuttaa ylelliseltä. Tummanvihreä ja musta väritys luovat arvokkaan vaikutelman.

Sisätilat ovat ruhtinaalliset verrattuna mihin tahansa nykyautoon. Sisustusta leimaavat samettiverhoillut mukavat penkit, tyylikkyys, yksinkertaisuus ja jalopuu kojelaudassa.

– Oikein mukavaa tällä on ajaakin. Tosin renkaat alkavat täristää, kun mennään yli 50 kilometrin tuntivauhtia, koska renkaita ei voi tasapainottaa, Kohtalo sanoo.