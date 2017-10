Kempeleen lukion abiturientti Rosa Kantsin ahkera lukeminen palkittiin

Kempeleen lukion abiturientti Rosa Kants oli valitsemassa Nuori Aleksis -kaunokirjallisuuspalkinnon voittajan. Opiskelijaraadin ykkönen palkitaan Helsingin Kirjamessuilla.

Rosa Kantsin, 18, viime kesän ahkera lukuharrastus palkittiin. Kempeleen lukion abiturientti oli valitsemassa tämänvuotista Nuori Aleksis -kirjallisuuspalkinnon voittajaa.

– Luin kesälomalla kaikkea mahdollista, yhteensä 15 kirjaa. Hiukka harmitti, koska jouduin jarruttelemaan. Minun piti lukea myös ruotsia ja terveystietoa syksyn ylioppilaskirjoituksiin.

Äidinkielen opettajain liitto (ÄOL) kokoaa joka vuosi toisen asteen oppilaitosten opiskelijoista koostuvan valtakunnallisen lukijaverkoston, joka valitsee edellisenä vuonna ilmestyneistä kotimaisista kaunokirjoista mielestään parhaan teoksen Nuori Aleksis -palkinnon saajaksi. Eniten kirjoja lukeneista opiskelijoista viisi valittiin loppuraatiin.

Muutama viikko sitten Helsingissä kokoontunut opiskelijaraati pääsi pitkän neuvottelun jälkeen yhteisymmärrykseen voittajasta. Loppusuoralla oli viisi kirjailijaa: Laila Hirvisaari, Hanna Kauppinen, Tommi Kinnunen, Miika Nousiainen ja Henriikka Rönkkönen.

– Emme suinkaan olleet yhtä mieltä. Keskustelimme, karsimme ja perustelimme omia mielipiteitämme kunnes voittaja löytyi.

Kolme Kantsin lukemaa suosikkikirjaa pääsi viiden parhaan joukkoon. Oma ykkösrankattu oli Kauppisen esikoisromaani Kirja, jota kukaan ei koskaan lukenut. Hyväksi kakkoseksi nousi Nousiaisen Juurihoito. Kolmas Kantsin listan kirjoista Maaria Päivisen Kellari ei yltänyt viiden parhaan kirjan joukkoon, mutta Kinnusen Lopottisen sijaan siellä oli.

Kauppisen esikoinen on yksi parhaista Kantsin lukemista kirjoista.

– Juurihoidossa oli hyvä tarina, mutta Kauppisen kirja osui ja upposi. Yllätyin suuresti, koska en ole fantasiakirjallisuuden suuri ystävä.

Kants reissaa viikonlopuksi jälleen Helsinkiin ja ensimmäistä kertaa kirjamessuille. Koska palkinto jaetaan messulavalla lauantaina, voittaja on salaisuus ja Kantsin huulet pysyvät sinetöityinä.

– Olemme yhdessä raatilaisten kanssa kirjoittaneet puheen ja meillä jokaisella oma osuus palkintojenjakoseremoniassa. Voin vain sanoa, että voittaja on kirjailija, jonka kirjan olen lukenut.

Kotiväki on aina kannustanut tytärtään lukemaan. Lukuharrastus ryöpsähti valloilleen yläkoulussa ja on siitä asti pysynyt ykkösharrastuksena. Kouluhommat ja abivuosi hieman hidastavat lukutahtia, mutta puristuksen jälkeen on aikaa rakkaille kirjoille.

– Lukiessani uppoudun toiseen maailmaan. Jos koulu stressaa, käperryn viltin alle, luen ja unohdan ympäröivän maailman.

Kantsia kiinnostavat eritoten historia ja tietokirjallisuus. Sodat ja sotiin liittyvät ilmiöt kuten holokausti sekä vaikkapa Kiinan yhden lapsen politiikasta kertova kirja kuuluvat lempikirjojen kärkijoukkoon.

Syyslomaviikolla Kantsin listalla on Väinö Linnan Tuntematon sotilas sekä Aku Louhimiehen kirjan pohjalta tekemä elokuva.

– En ole koskaan lukenut Tuntematonta enkä nähnyt Edvin Laineen elokuvasta kuin pätkiä. Menneisyyteen katsomalla tajuaa, ettei Suomen itsenäisyys ole itsestäänselvyys.

Jos Kants olisi lukenut lukioajan pakolliset kirjat, yhteissumma olisi pari kolme.

– Lukeminen tukee opiskelua sekä kartuttaa ymmärrystä maailmasta ja historian kulusta.

Kantsin suuri haave on kirjoittaa faktaa ja fiktiota yhdistävä kirja, mutta siitä lisää myöhemmin.

Juttua korjattu 19:27: Kantsin etunimi on Rosa, ei Nora.